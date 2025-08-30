Actualidad

La provincia celebró el Día del Folclore

sábado 30 de agosto de 2025
Diario El Sureño
En el marco del Día del Folclore, el Centro Popular de Cultura llevó adelante actividades en toda la provincia que contaron con una gran participación de la comunidad educativa y el público en general, reafirmando el valor de la cultura popular como espacio de encuentro, identidad y tradición.

En Tolhuin más de 100 niños y niñas del Jardín de Infantes “Zhiozhi” participaron junto al taller de folclore local, compartiendo juegos y clases abiertas que acercaron a los más pequeños a nuestras danzas tradicionales.

En Ushuaia cerca de 180 estudiantes y docentes de las Escuelas N°13 y N°22 disfrutaron de una jornada con presentaciones del taller de danzas folclóricas “Nuestro Legado” y del taller de violín, generando un espacio de disfrute y aprendizaje a través de la música y la danza.

En Río Grande alrededor de 70 participantes se sumaron a las actividades abiertas a la comunidad en el Centro Cultural Yaganes que incluyeron propuestas de los talleres de música y escénicas, propiciando un intercambio entre tradición y nuevas expresiones.

Estas actividades reflejan el compromiso del Centro Popular de Cultura con la promoción y el fortalecimiento de las expresiones artísticas y populares, impulsando espacios que fomentan la identidad cultural fueguina e invitan a la participación activa de toda la comunidad.

Para conocer sobre más sobre las propuestas y talleres que brinda el CPC en cada ciudad podrán contactarse a los siguientes números:

Río Grande: 2964-401563
Tolhuin: 2964-627779
Ushuaia: 2901-468795

