La programación para La Pampa 2025

Del sábado 6 (en cuya jornada tendrá lugar el acto inaugural) hasta el jueves 11 del presente mes se disputarán los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”; edición que en su momento desistió de realizar Tierra del Fuego, a 14 años de la única vez que los deportistas (hasta 19 años) de las provincias patagónicas de Argentina y de las regiones más australes de Chile visitaran la isla (dicha experiencia recién se repetiría en 2037).
RIO GRANDE.- A excepción de la natación, que tendrá por sede al Centro Integral Natatorio, de Miguel Riglos, a 80 kilómetros de Santa Rosa, y que comenzará el lunes 8, las demás disciplinas comenzarán sus actividades el domingo 7.
Tanto el atletismo como el judo y las ramas masculinas de fútbol y básquetbol competirán en la mencionada capital provincial. El fútbol femenino irá a General Pico, mientras que las mujeres del básquetbol se concentrarán en General Acha. Por último, el voleibol se jugará en Eduardo Castex (varones), Ataliva Roca y Quehue (mujeres).
En los cuadros adjuntos aparece la programación completa para Tierra del Fuego en los deportes individuales (con la novedad de que en judo habrá dos jornadas para cada sexo), y de la ronda clasificatoria en las disciplinas de conjunto, indicando la posición alcanzada en 2024.
Así quedó Tierra del Fuego en Aysén 2024: Atletismo, 5° (femenino) y 10° (masculino); Ciclismo, 13° (masculino); Judo, 3° (femenino) y 8° (masculino); Natación, 10° (femenino) y 10° (masculino). El ciclismo femenino participó con 2 pedalistas (una menos que el mínimo).
JUDO FEMENINO/MASCULINO
Día Categorías
Domingo 7 Masculino: -55/-60/-66/-73/-81/-90
Lunes 8 Femenino: -48/-52/-57/-63/-70/-78
Martes 9 Equipos masculinos
Miércoles 10 Equipos femeninos
Lugar: Escuela N° 95 “República de Francia” (Santa Rosa). Hora de inicio: 9:00.
VOLEIBOL FEMENINO (ZONA A)
Día Hora Ciudad Partido
Domingo 7 10:30 A.Roca Araucanía (8°)-T.del Fuego (5°)
Domingo 7 1}7:00 A.Roca T.del Fuego-Río Negro (4°)
Lunes 8 11:00 A.Roca La Pampa (2°)-T.del Fuego
Lunes 8 17:00 Qehué T.del Fuego-Los Lagos (9°)
Martes 9 09:00 Qehué Ñuble (13°)-T.del Fuego
Martes 9 17:00 Qehué Tierra del Fuego-Magallanes (11°)
Distancias a Santa Rosa: Ataliva Roca, 45 km.; Quehué 75 km.
VOLEIBOL MASCULINO (ZONA B)
Día Hora Ciudad Partido
Domingo 7 15:00 E.Castex Río Negro (2°)-T.del Fuego (12°)
Lunes 8 09:00 E.Castex T.del Fuego-Bío Bío (5°)
Lunes 8 17:00 E.Castex Chubut (3°)-T.del Fuego
Martes 9 11:00 E.Castex T.del Fuego-Los Ríos (8°)
Martes 9 17:00 E.Castex T.del Fugo-Magallanes (13°)
Distancia a Santa Rosa: 80 km.
ATLETISMO FEMENINO
Día Hora Prueba
Domingo 7 16:00 100 metros (S)
Domingo 7 16:00 Disco (1 kilo)
Domingo 7 17:00 1.500 metros (F)
Domingo 7 17:00 Salto en largo
Domingo 7 18:00 400 metros (F)
Lunes 8 16:00 100 metros (F)
Lunes 8 16:00 Salto en alto
Lunes 8 17:00 400 m. c/vallas (F)
Lunes 8 17:45 3.000 metros (F)
Lunes 8 18:30 Jabalina (600 g.)
Lunes 8 18:30 Posta 4×100 metros
Martes 9 16:00 100 m. c/vallas (S)
Martes 9 17:00 200 metros (S)
Martes 9 17:30 Bala (4 kilos)
Martes 9 18:00 800 metros (F)
Miércoles 10 16:00 Martillo (4 kilos)
Miércoles 10 16:30 200 metros (F)
Miércoles 10 16:30 Salto triple
Miércoles 10 17:30 100 m. c/vallas (F)
Miércoles 10 18:30 Posta 4×400 metros
Jueves 11 09:00 Prueba de calle (5 km.)
ATLETISMO MASCULINO
Día Hora Prueba
Domingo 7 16:30 100 metros (S)
Domingo 7 16:30 Salto en alto
Domingo 7 17:30 1.500 metros (F)
Domingo 7 17:30 Bala (6 kilos)
Domingo 7 18:30 400 metros (F)
Lunes 8 16:00 Jabalina (800 gr.)
Lunes 8 16:30 100 metros (F)
Lunes 8 17:30 400 m. c/vallas (F)
Lunes 8 17:30 Salto en largo
Lunes 8 18:10 5.000 metros (F)
Lunes 8 19:10 Posta 4×100 metros
Martes 9 16:00 Disco (1,750 kilos)
Martes 9 16:30 110 m. c/vallas (S)
Martes 9 16:30 Salto triple
Martes 9 17:30 200 metros (S)
Martes 9 18:30 800 metros (F)
Miércoles 10 17:00 200 metros (F)
Miércoles 10 17:30 Martillo (6 kilos)
Miércoles 10 18:00 110 m. c/vallas (F)
Miércoles 10 19:00 Posta 4×400 metros
Jueves 11 09:30 Prueba de calle (6 km.)
Lugar: Pista Sintética Parque Municipal Don Tomás (Santa Rosa).
NATACION FEMENINO/MASCULINO
Día N° Prueba
Lunes 8 1 Combinado-400
Lunes 8 2 Mariposa-50
Lunes 8 3 Espalda-200
Lunes 8 4 Libre-100
Lunes 8 5 Combinado-4×100
Martes 9 6 Libre-400
Martes 9 7 Espalda-100
Martes 9 8 Pecho-200
Martes 9 9 Mariposa-100
Martes 9 10 Libre-4×50
Día N° Prueba
Miércoles 10 11 Libre-800F/1.500M
Miércoles 10 12 Pecho-100
Miércoles 10 13 Libre-50
Miércoles 10 14 Combinado-200
Miércoles 10 15 Combinado-4×50
Jueves 11 16 Mariposa-200
Jueves 11 17 Pecho-50
Jueves 11 18 Libre-200
Jueves 11 19 Espalda-50
Jueves 11 20 Libre-4×100
Lugar: Centro Integral Natatorio (Miguel Riglos). Hora de inicio: 9:00. Distancia a Santa Rosa: 80 km.
CICLISMO FEMENINO
Día Hora Et. Prueba
Domingo 7 09:00 1° Contrarreloj Equipos (10 km.)
Lunes 8 08:00 2° Ruta en pelotón (40 km.)
Miércoles 10 08:00 3° Contrarreloj Individual (8 km.)
Jueves 11 08:00 4° Circuito callejero (30 km.)
CICLISMO MASCULINO
Día Hora Et. Prueba
Domingo 7 10:15 1° Contrarreloj Equipos (20 km.)
Lunes 8 10:00 2° Ruta en pelotón (100 km.)
Miércoles 10 10:00 3° Contrarreloj Individual (15 km.)
Jueves 11 09:30 4° Circuito callejero (60 km.)
Lugar: Autódromo de Toay. Distancia a Santa Rosa: 16 km.
AYSEN 2024
P/Delegación Pts (+/-)
1.Río Negro 177 (-37)
2.Chubut 171 (-11)
3.La Pampa 168 (+1)
4.Araucanía 157 (+31)
5.Bío Bío 156 (+63)
6.Los Lagos 148 (-19)
7.Neuquén 147 (-16)
8.Los Ríos 129 (0)
9.Santa Cruz 104 (-34)
10.Ñuble 94 (+3)
11.Magallanes 90 (+4)
12.T.del Fuego 79 (-21)
13.Aysén 71 (+21)
(+/-): variac. 2023/2024.
FUTBOL FEMENINO (ZONA C)
Día Hora Partido
Domingo 7 10:00 Ñuble (13°)-T.del Fuego (8°)
Lunes 8 17:00 Chubut (2°)-T.del Fuego
Martes 9 17:00 Ñuble-Chubut
Lugar: General Pico. Distancia a Santa Rosa: 135 km.
FUTBOL MASCULINO (ZONA A)
Día Hora Partido
Domingo 7 10:00 La Pampa (1°)-Magallanes (13°)
Lunes 8 19:00 T.del Fuego (9°)-La Pampa
Martes 9 19:00 Magallanes-T.del Fuego
Lugar: Santa Rosa.
BASQUETBOL FEMENINO (ZONA B)
Día Hora Partido
Domingo 7 09:00 Magallanes (1°)-T.del Fuego (13°)
Domingo 7 17:00 Ñuble (12°)-Chubut (7°)
Lunes 8 09:00 Magallanes-Ñuble
Lunes 8 11:00 T.del Fuego-Chubut
Martes 9 17:00 Magallanes-Chubut
Martes 9 19:00 T.del Fuego-Ñuble
Lugar: General Acha. Distancia a Santa Rosa: 105 km.
BASQUETBOL MASCULINO (ZONA B)
Día Hora Partido
Domingo 7 09:00 Bío Bío (1°)-Chubut (7°)
Domingo 7 11:00 Araucanía (6°)-T.del Fuego (8°)
Lunes 8 17:00 Bío Bío-Araucanía
Lunes 8 19:00 Chubut-T.del Fuego
Martes 9 17:00 Bío Bío-T.del Fuego
Martes 9 19:00 Chubut-Araucanía
Lugar: Santa Rosa.