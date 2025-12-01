La programación para La Pampa 2025

Del sábado 6 (en cuya jornada tendrá lugar el acto inaugural) hasta el jueves 11 del presente mes se disputarán los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”; edición que en su momento desistió de realizar Tierra del Fuego, a 14 años de la única vez que los deportistas (hasta 19 años) de las provincias patagónicas de Argentina y de las regiones más australes de Chile visitaran la isla (dicha experiencia recién se repetiría en 2037).

RIO GRANDE.- A excepción de la natación, que tendrá por sede al Centro Integral Natatorio, de Miguel Riglos, a 80 kilómetros de Santa Rosa, y que comenzará el lunes 8, las demás disciplinas comenzarán sus actividades el domingo 7.

Tanto el atletismo como el judo y las ramas masculinas de fútbol y básquetbol competirán en la mencionada capital provincial. El fútbol femenino irá a General Pico, mientras que las mujeres del básquetbol se concentrarán en General Acha. Por último, el voleibol se jugará en Eduardo Castex (varones), Ataliva Roca y Quehue (mujeres).

En los cuadros adjuntos aparece la programación completa para Tierra del Fuego en los deportes individuales (con la novedad de que en judo habrá dos jornadas para cada sexo), y de la ronda clasificatoria en las disciplinas de conjunto, indicando la posición alcanzada en 2024.

Así quedó Tierra del Fuego en Aysén 2024: Atletismo, 5° (femenino) y 10° (masculino); Ciclismo, 13° (masculino); Judo, 3° (femenino) y 8° (masculino); Natación, 10° (femenino) y 10° (masculino). El ciclismo femenino participó con 2 pedalistas (una menos que el mínimo).

JUDO FEMENINO/MASCULINO

Día Categorías

Domingo 7 Masculino: -55/-60/-66/-73/-81/-90

Lunes 8 Femenino: -48/-52/-57/-63/-70/-78

Martes 9 Equipos masculinos

Miércoles 10 Equipos femeninos

Lugar: Escuela N° 95 “República de Francia” (Santa Rosa). Hora de inicio: 9:00.

VOLEIBOL FEMENINO (ZONA A)

Día Hora Ciudad Partido

Domingo 7 10:30 A.Roca Araucanía (8°)-T.del Fuego (5°)

Domingo 7 1}7:00 A.Roca T.del Fuego-Río Negro (4°)

Lunes 8 11:00 A.Roca La Pampa (2°)-T.del Fuego

Lunes 8 17:00 Qehué T.del Fuego-Los Lagos (9°)

Martes 9 09:00 Qehué Ñuble (13°)-T.del Fuego

Martes 9 17:00 Qehué Tierra del Fuego-Magallanes (11°)

Distancias a Santa Rosa: Ataliva Roca, 45 km.; Quehué 75 km.

VOLEIBOL MASCULINO (ZONA B)

Día Hora Ciudad Partido

Domingo 7 15:00 E.Castex Río Negro (2°)-T.del Fuego (12°)

Lunes 8 09:00 E.Castex T.del Fuego-Bío Bío (5°)

Lunes 8 17:00 E.Castex Chubut (3°)-T.del Fuego

Martes 9 11:00 E.Castex T.del Fuego-Los Ríos (8°)

Martes 9 17:00 E.Castex T.del Fugo-Magallanes (13°)

Distancia a Santa Rosa: 80 km.

ATLETISMO FEMENINO

Día Hora Prueba

Domingo 7 16:00 100 metros (S)

Domingo 7 16:00 Disco (1 kilo)

Domingo 7 17:00 1.500 metros (F)

Domingo 7 17:00 Salto en largo

Domingo 7 18:00 400 metros (F)

Lunes 8 16:00 100 metros (F)

Lunes 8 16:00 Salto en alto

Lunes 8 17:00 400 m. c/vallas (F)

Lunes 8 17:45 3.000 metros (F)

Lunes 8 18:30 Jabalina (600 g.)

Lunes 8 18:30 Posta 4×100 metros

Martes 9 16:00 100 m. c/vallas (S)

Martes 9 17:00 200 metros (S)

Martes 9 17:30 Bala (4 kilos)

Martes 9 18:00 800 metros (F)

Miércoles 10 16:00 Martillo (4 kilos)

Miércoles 10 16:30 200 metros (F)

Miércoles 10 16:30 Salto triple

Miércoles 10 17:30 100 m. c/vallas (F)

Miércoles 10 18:30 Posta 4×400 metros

Jueves 11 09:00 Prueba de calle (5 km.)

ATLETISMO MASCULINO

Día Hora Prueba

Domingo 7 16:30 100 metros (S)

Domingo 7 16:30 Salto en alto

Domingo 7 17:30 1.500 metros (F)

Domingo 7 17:30 Bala (6 kilos)

Domingo 7 18:30 400 metros (F)

Lunes 8 16:00 Jabalina (800 gr.)

Lunes 8 16:30 100 metros (F)

Lunes 8 17:30 400 m. c/vallas (F)

Lunes 8 17:30 Salto en largo

Lunes 8 18:10 5.000 metros (F)

Lunes 8 19:10 Posta 4×100 metros

Martes 9 16:00 Disco (1,750 kilos)

Martes 9 16:30 110 m. c/vallas (S)

Martes 9 16:30 Salto triple

Martes 9 17:30 200 metros (S)

Martes 9 18:30 800 metros (F)

Miércoles 10 17:00 200 metros (F)

Miércoles 10 17:30 Martillo (6 kilos)

Miércoles 10 18:00 110 m. c/vallas (F)

Miércoles 10 19:00 Posta 4×400 metros

Jueves 11 09:30 Prueba de calle (6 km.)

Lugar: Pista Sintética Parque Municipal Don Tomás (Santa Rosa).

NATACION FEMENINO/MASCULINO

Día N° Prueba

Lunes 8 1 Combinado-400

Lunes 8 2 Mariposa-50

Lunes 8 3 Espalda-200

Lunes 8 4 Libre-100

Lunes 8 5 Combinado-4×100

Martes 9 6 Libre-400

Martes 9 7 Espalda-100

Martes 9 8 Pecho-200

Martes 9 9 Mariposa-100

Martes 9 10 Libre-4×50

Día N° Prueba

Miércoles 10 11 Libre-800F/1.500M

Miércoles 10 12 Pecho-100

Miércoles 10 13 Libre-50

Miércoles 10 14 Combinado-200

Miércoles 10 15 Combinado-4×50

Jueves 11 16 Mariposa-200

Jueves 11 17 Pecho-50

Jueves 11 18 Libre-200

Jueves 11 19 Espalda-50

Jueves 11 20 Libre-4×100

Lugar: Centro Integral Natatorio (Miguel Riglos). Hora de inicio: 9:00. Distancia a Santa Rosa: 80 km.

CICLISMO FEMENINO

Día Hora Et. Prueba

Domingo 7 09:00 1° Contrarreloj Equipos (10 km.)

Lunes 8 08:00 2° Ruta en pelotón (40 km.)

Miércoles 10 08:00 3° Contrarreloj Individual (8 km.)

Jueves 11 08:00 4° Circuito callejero (30 km.)

CICLISMO MASCULINO

Día Hora Et. Prueba

Domingo 7 10:15 1° Contrarreloj Equipos (20 km.)

Lunes 8 10:00 2° Ruta en pelotón (100 km.)

Miércoles 10 10:00 3° Contrarreloj Individual (15 km.)

Jueves 11 09:30 4° Circuito callejero (60 km.)

Lugar: Autódromo de Toay. Distancia a Santa Rosa: 16 km.

AYSEN 2024

P/Delegación Pts (+/-)

1.Río Negro 177 (-37)

2.Chubut 171 (-11)

3.La Pampa 168 (+1)

4.Araucanía 157 (+31)

5.Bío Bío 156 (+63)

6.Los Lagos 148 (-19)

7.Neuquén 147 (-16)

8.Los Ríos 129 (0)

9.Santa Cruz 104 (-34)

10.Ñuble 94 (+3)

11.Magallanes 90 (+4)

12.T.del Fuego 79 (-21)

13.Aysén 71 (+21)

(+/-): variac. 2023/2024.

FUTBOL FEMENINO (ZONA C)

Día Hora Partido

Domingo 7 10:00 Ñuble (13°)-T.del Fuego (8°)

Lunes 8 17:00 Chubut (2°)-T.del Fuego

Martes 9 17:00 Ñuble-Chubut

Lugar: General Pico. Distancia a Santa Rosa: 135 km.

FUTBOL MASCULINO (ZONA A)

Día Hora Partido

Domingo 7 10:00 La Pampa (1°)-Magallanes (13°)

Lunes 8 19:00 T.del Fuego (9°)-La Pampa

Martes 9 19:00 Magallanes-T.del Fuego

Lugar: Santa Rosa.

BASQUETBOL FEMENINO (ZONA B)

Día Hora Partido

Domingo 7 09:00 Magallanes (1°)-T.del Fuego (13°)

Domingo 7 17:00 Ñuble (12°)-Chubut (7°)

Lunes 8 09:00 Magallanes-Ñuble

Lunes 8 11:00 T.del Fuego-Chubut

Martes 9 17:00 Magallanes-Chubut

Martes 9 19:00 T.del Fuego-Ñuble

Lugar: General Acha. Distancia a Santa Rosa: 105 km.

BASQUETBOL MASCULINO (ZONA B)

Día Hora Partido

Domingo 7 09:00 Bío Bío (1°)-Chubut (7°)

Domingo 7 11:00 Araucanía (6°)-T.del Fuego (8°)

Lunes 8 17:00 Bío Bío-Araucanía

Lunes 8 19:00 Chubut-T.del Fuego

Martes 9 17:00 Bío Bío-T.del Fuego

Martes 9 19:00 Chubut-Araucanía

Lugar: Santa Rosa.