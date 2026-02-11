Deportes

La programación del cuadrangular

miércoles 11 de febrero de 2026
La Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF) dio a conocer la programación del Torneo de Verano 2026, a disputarse el próximo fin de semana, en el gimnasio municipal de la Margen Sur.

RIO GRANDE.- El certamen está reservado para la categoría masculina (Mayores), y cuenta con la participación de tres elencos locales (Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul), y uno de Punta Arenas, Chile (BM Caiquén).

Luego de los tres partidos correspondientes a la etapa clasificatoria, los dos primeros irán por el título, y los dos restantes conjuntos se medirán por el tercer puesto.

La actividad se completará en ambas jornadas con encuentros amistosos (en Mayores femenino, y en divisiones formativas).

Más capacitación

El domingo 8, en el Centro Cultural Leandro Nicéforo Alem, el Arbitro Nacional Julián Cubilla dictó una Capacitación de Mesa de Control, reuniendo a una veintena de participantes.

La actividad, que fue organizada por la ComHandTdF, complementó al Curso de Iniciación Arbitral, efectuado en tres jornadas de la semana anterior, a cargo del mismo disertante.

TORNEO DE VERANO 2026

Día      Hora   Ronda Partido

Sábado 14       10:00   Clasificat.       R.Madrid Azul-Univer.

Sábado 14       11:30   Clasificat.       R.Madrid Ama.-Cauquén

Sábado 14       13:00   Amistoso        Divisiones formativas

Sábado 14       14:30   Amistoso        R.Madrid-S.Andrade (F)

Sábado 14       17:00   Clasificat.       R.Madrid Azul-Caiquén

Sábado 14       18:30   Clasificat.       R.Madrid Ama.-Univer.

Domingo 15    09:00   Clasificat.       RM Azul-RM Amarillo

Domingo 15    10:30   Clasificat.       Universitario-Caiquén

Domingo 15    12:00   Amistoso        RM Juv.-S.Andrade (F)

Domingo 15    13:30   Amistoso        RM Mayor-HVJ (F)

Domingo 15    15:00   3° Puesto        3° vs. 4° clasificados

Domingo 15    16:30   Final   1° vs. 2° clasificados

