La programación del cuadrangular

La Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF) dio a conocer la programación del Torneo de Verano 2026, a disputarse el próximo fin de semana, en el gimnasio municipal de la Margen Sur.

RIO GRANDE.- El certamen está reservado para la categoría masculina (Mayores), y cuenta con la participación de tres elencos locales (Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul), y uno de Punta Arenas, Chile (BM Caiquén).

Luego de los tres partidos correspondientes a la etapa clasificatoria, los dos primeros irán por el título, y los dos restantes conjuntos se medirán por el tercer puesto.

La actividad se completará en ambas jornadas con encuentros amistosos (en Mayores femenino, y en divisiones formativas).

Más capacitación

El domingo 8, en el Centro Cultural Leandro Nicéforo Alem, el Arbitro Nacional Julián Cubilla dictó una Capacitación de Mesa de Control, reuniendo a una veintena de participantes.

La actividad, que fue organizada por la ComHandTdF, complementó al Curso de Iniciación Arbitral, efectuado en tres jornadas de la semana anterior, a cargo del mismo disertante.

TORNEO DE VERANO 2026

Día Hora Ronda Partido

Sábado 14 10:00 Clasificat. R.Madrid Azul-Univer.

Sábado 14 11:30 Clasificat. R.Madrid Ama.-Cauquén

Sábado 14 13:00 Amistoso Divisiones formativas

Sábado 14 14:30 Amistoso R.Madrid-S.Andrade (F)

Sábado 14 17:00 Clasificat. R.Madrid Azul-Caiquén

Sábado 14 18:30 Clasificat. R.Madrid Ama.-Univer.

Domingo 15 09:00 Clasificat. RM Azul-RM Amarillo

Domingo 15 10:30 Clasificat. Universitario-Caiquén

Domingo 15 12:00 Amistoso RM Juv.-S.Andrade (F)

Domingo 15 13:30 Amistoso RM Mayor-HVJ (F)

Domingo 15 15:00 3° Puesto 3° vs. 4° clasificados

Domingo 15 16:30 Final 1° vs. 2° clasificados