La primera del IRT Pensado

Hasta las 18:15 de mañana, en María Auxiliadora 661 (patio interno, Chacra II), permanecerán abiertas las inscripciones (socios, $ 8.000; no socios, $ 15.000) para participar en el Torneo Pensado (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”) del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), a jugarse ese día (18:30), el domingo 14 (17:00), el miércoles 17 (20:00), el sábado 20 (18:30), el domingo 21 (17:00), el sábado 27 (18:30) y el domingo 28 (17:00) del presente mes. Informes: (2964) 529761/419577.

RIO GRANDE.- Entretanto, la Maestra FIDE Femenina (MFF) Sub 14 Jazmín Donda (CARG) se prepara para competir -del 3 al 16 de octubre- en Durres (Albania), en el Campeonato Mundial Juvenil.

Su familia inició una campaña para conseguir fondos, en el alias Jazmin.Ajedrez.rg (Mercado Pago), a nombre de Jazmín Aylén Donda (CUIL: 27-5217-59653). La múltiple campeona argentina consiguió destacados resultados en los últimos meses, llegando a vencer a Maestros FIDE (MF).