La presentación, en El Muelle

viernes 13 de febrero de 2026
Diario El Sureño
A las 19:00 de este sábado 14, en el salón Oscar “Mingo” Gutiérrez del Paseo del Muelle, ubicado en Reverendo Padre José María Beauvoir 531 (barrio AGP), será presentado oficialmente el primer festival pugilístico, a disputarse desde las 19:45 del domingo 15, en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, en Rivadavia y Rosales de esta ciudad (el acceso al público estará liberado desde las 19:00).

RIO GRANDE.- La actividad, que es organizada por el Club de Boxeo Fin del Mundo, Zeus Box, Jóvenes Argentinos y la Asociación Fueguina de Boxeo (AFB), contará con 13 peleas, a cargo de deportistas locales y de Ushuaia, Río Gallegos, Trelew y Puerto Natales (Chile).

Las entradas tendrán un valor de $ 10.000, y se consiguen en forma anticipara en Store 54 (Fagnano 550 –Centro- y Ushuaia 860 –B° Mutual-).

1° FESTIVAL DE BOXEO 2026

P         Categoría       Rincón rojo    Rincón azul

1          Cadetes/-75    Valentín Montana (Sur Box/U)        Jack Gómez (Pto.Natales)

2          Mayores/-60   Ciro Ortiz (Ushuaia)  Billy Pérez (Pto.Natales)

3          Cadetes/-64    Francisco Vargas (Esc.Municipal)   Santiago González (Sur Box/U)

4          Mayores/-60   Franco Robirosa (Zeus Box/RGr)     Adrián Coria (Sur Box/U)

5          Cadetes/-54    Alejo Marques (Camioneros/RGr)    Walter Cisneros (Pto.Natales)

6          Mayores/-66   Misael Luna (Zeus Box/RGr)           Lisandro Navarro (E.Municipal)

7          Cadetes/-60    Joseph Cruz (Esc. Municipal)           Marcelo Merino (Pto.Natales)

8          Cadetes/-80    Enzo Cárcamo (Río Gallegos)          Jennier Orrego (Pto.Natales)

9          Mayores/-50   Gastón Dávoli (Esc. Municipal)       Lucas Andrade (Trelew)

10        Mayores         Julieta Barría (Zeus Box/RGr)          Macarena Agüero (Sur Box/U)

11        Juveniles/-60  Karina Gómez (Esc. Municipal)       Sharon Milán (Trelew)

12        Mayores/-75   Luciano Córdoba (Camioneros/RGr)            Erik Barroca (Sur Box/U)

13        Mayores/-75   Yonathan Flores (Esc. Municipal)    Maximil.González (Pascual Pérez/RGr)

