La premiación del Homenaje a Pedro Oyarzábal

Además de la premiación a los tres primeros clasificados del Torneo Homenaje a Pedro Oyarzábal, Sebastián Sandoval (1°), Leonel Yanacón (2°) y Francisco Montes (3°), todos con 5,5 puntos, también se entregaron medallas a los primeros puestos de cada categoría.

RIO GRANDE.- Daniel Amante (7° en la general) quedó al frente de la 2° categoría, con 4 unidades, mientras que Lucas Maldonado (8°) encabezó las posiciones en 3° categoría, con el mismo puntaje. Entretanto, Aaron López (9°) fue el mejor en el Nivel Inicial, con 3,5 puntos. LUCAS MALDONADO. Fue el mejor en Tercera Categoría.

Asimismo, Vanesa Olivero concretó su norma de Arbitro Regional, completando así los requisitos de curso y aprobación de torneo, paso previo a la obtención oficial del título, informó el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), organizador del certamen. AARON LOPEZ. El menor quedó al frente en el Nivel Inicial.

La entidad agradeció a la familia Oyarzábal por acompañar este homenaje, en forma especial a su hija Jésica, quien donó los trofeos y medallas entregados a los ganadores.