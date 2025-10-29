La premiación del Homenaje a Pedro Oyarzábal

Además de la premiación a los tres primeros clasificados del Torneo Homenaje a Pedro Oyarzábal, Sebastián Sandoval (1°), Leonel Yanacón (2°) y Francisco Montes (3°), todos con 5,5 puntos, también se entregaron medallas a los primeros puestos de cada categoría.
RIO GRANDE.- Daniel Amante (7° en la general) quedó al frente de la 2° categoría, con 4 unidades, mientras que Lucas Maldonado (8°) encabezó las posiciones en 3° categoría, con el mismo puntaje. Entretanto, Aaron López (9°) fue el mejor en el Nivel Inicial, con 3,5 puntos.
Asimismo, Vanesa Olivero concretó su norma de Arbitro Regional, completando así los requisitos de curso y aprobación de torneo, paso previo a la obtención oficial del título, informó el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), organizador del certamen.
La entidad agradeció a la familia Oyarzábal por acompañar este homenaje, en forma especial a su hija Jésica, quien donó los trofeos y medallas entregados a los ganadores.