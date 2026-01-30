La Policía recuperó objetos robados de un comercio

Con orden del Juzgado de Instrucción 2 la Policía realizó dos procedimientos en distintos barrios de Ushuaia. El resultado fue positivo y secuestraron elementos denunciados como sustraídos. Se identificó al presunto autor.

USHUAIA.- Personal policial, bajo directivas del Juzgado de Instrucción 2, concretó ayer dos allanamientos en viviendas de la ciudad, en el marco de una investigación por el robo a un comercio de la calle Magallanes.

La denuncia inicial daba cuenta de la sustracción de diversos artículos, lo que motivó la recolección de pruebas y la posterior emisión de órdenes de allanamiento. Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio de Bahía de los Abrigos al 3000 y en un departamento de la tira 25 del complejo de las 300 Viviendas.

En ambos lugares efectivos lograron secuestrar varios de los elementos denunciados como robados, confirmando la hipótesis investigativa. El presunto autor fue identificado como Matías Agustín Domínguez, quien fue notificado de derechos y garantías quedando a disposición del tribunal interviniente.

Fuentes policiales destacaron que la rápida intervención permitió recuperar bienes para el comercio afectado y avanzar en el esclarecimiento del hecho. La investigación continúa para determinar si existen otros involucrados o si el imputado habría participado en hechos similares.