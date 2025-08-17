La policía detuvo a un hombre por intentar hurtar una billetera

El intento del hecho delictivo ocurrió en una vivienda en Ushuaia. El sujeto fue detenido inmediatamente.

USHUAIA. – Personal policial procedió a la detención de Ezequiel Gómez (26), quien habría intentado sustraer una billetera con dinero y documentación personal perteneciente a Marcos Díaz.

Sucedió en una vivienda del barrio Peniel, tras una discusión entre particulares. En virtud de encontrarse configurada la situación de flagrancia, se procedió a la aprehensión de Gómez por el delito de hurto en grado de tentativa.