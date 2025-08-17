Policiales

La policía detuvo a un hombre por intentar hurtar una billetera

domingo 17 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El intento del hecho delictivo ocurrió en una vivienda en Ushuaia. El sujeto fue detenido inmediatamente.

USHUAIA. – Personal policial procedió a la detención de Ezequiel Gómez (26), quien habría intentado sustraer una billetera con dinero y documentación personal perteneciente a Marcos Díaz.

Sucedió en una vivienda del barrio Peniel, tras una discusión entre particulares. En virtud de encontrarse configurada la situación de flagrancia, se procedió a la aprehensión de Gómez por el delito de hurto en grado de tentativa.

