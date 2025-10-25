La policía detuvo a sujeto que dañó un comercio y agredió a personas

El hecho violento ocurrió el viernes a la noche en un pub de Río Grande. El detenido, es un conocido sujeto que ha tenido reiteradas detenciones policiales por distintos hechos policiales. (Foto archivo: detención de Martín Ezequiel Zapico)

RÍO GRANDE. – Anoche un conocido sujeto por ser autor de hechos delictivos, fue detenido por la policía, en un pub ubicado sobre la calle Perito Moreno al 900 de esta ciudad; en este lugar estaba provocando disturbios.

Fue identificado como Martín Ezequiel Zapico, un sujeto que tiene reiteradas detenciones policiales y por distintos casos. En esta última oportunidad, Zapico se encontraba molestando a los concurrentes y había agredido físicamente a efectivos de seguridad del pub y dañado un panel vidriado.

El detenido fue trasladado al hospital para la constatación de lesiones y en un momento se puso agresivo con el personal policial y propinó una patada en la pierna a uno de los agentes.