La película de terror de Robert Eggers de 2026 ficha a un gran actor

El nuevo monstruo de Robert Eggers está en marcha. Su próxima película de terror ya tiene protagonista, y es una elección brutal

Un nuevo monstruo se acerca, y esta vez la amenaza no vendrá de los colmillos de un vampiro, sino de las sombras del bosque. Robert Eggers, el director detrás de algunos de los filmes más intensos y estilizados del cine reciente, ya prepara su siguiente película de terror. Y sí, viene acompañado de un rostro que empieza a volverse habitual en sus pesadillas cinematográficas.

Poco se sabe aún sobre la historia completa, pero el título ya lo dice todo: «Werwulf». Y lo mejor es que Eggers no estará solo. El actor Aaron Taylor-Johnson, que brilló en la película de terror Nosferatu, volverá a ponerse a las órdenes del cineasta para protagonizar esta nueva historia gótica que promete ser la cara más oscura de la Navidad de 2026.

De vampiros a hombres lobo, esta película de terror convertirá a Eggers en un maestro del cine

Después del éxito rotundo de Nosferatu, con más de 181 millones de dólares recaudados en todo el mundo, Eggers ha ganado carta blanca. Su estilo, crudo y poético, lleno de atmósferas densas y monstruos clásicos reformulados, ha conectado con un público que quiere algo más que sustos fáciles. Y ahora va a por otro ícono del terror: el hombre lobo.

Aaron Taylor-Johnson, que en Nosferatu interpretó al arrogante Friedrich Harding, será esta vez el rostro central de la película de terror Werwulf. Se desconoce aún si dará vida al propio licántropo, a su perseguidor, o a alguna víctima en proceso, pero lo que está claro es que Eggers confía en él para llevar sobre sus hombros el peso de una historia ambientada en el siglo XIII. Sí, leíste bien: no será una película moderna, sino una inmersión total en la Europa medieval, tan sucia como salvaje.

El equipo que funcionó una vez… repite la jugada

No solo repiten Eggers y Taylor-Johnson. El guion de esta película de terror ha sido escrito a cuatro manos entre Eggers y el islandés Sjón, el mismo con el que creó la intensa The Northman (2022). Eso significa que podemos esperar una mezcla de poesía, brutalidad y mitología ancestral que ya es marca de la casa.

Además, los productores ejecutivos también son viejos conocidos: Chris y Eleanor Columbus regresan a través de su productora Maiden Voyage. Sí, el mismo Chris Columbus que dirigió Harry Potter y la piedra filosofal y Solo en casa, ahora está apostando fuerte por el horror gótico. Y no es una casualidad: Nosferatu fue un fenómeno para Focus Features, convirtiéndose en su tercera película de terror más taquillera de todos los tiempos.

¿Qué sabemos realmente sobre Werwulf?

Por ahora, el argumento se mantiene en secreto. Pero el título y el contexto histórico nos dan algunas pistas. Werwulf es, literalmente, la forma arcaica de “werewolf” (hombre lobo en inglés). No se trata simplemente de una criatura, sino de la mitología original, aquella que asustaba a aldeanos y monjes en los bosques del norte de Europa, siglos antes de que Hollywood los convirtiera en adolescentes peludos.

Y tratándose de Eggers, es probable que la historia esté impregnada de superstición, religión, sangre y cuerpos deformados por la maldición. El horror no vendrá solo de lo que se ve, sino de lo que se siente.

Lily-Rose Depp se une al reparto

Otro nombre que ha salido a la luz para esta película de terror es el de Lily-Rose Depp, que completa el reparto principal. Ella ya protagonizó Nosferatu y su fichaje refuerza la idea de que esta no será una simple historia de hombres lobo, sino algo más sensual, retorcido y simbólico. Depp viene de protagonizar series y películas muy diferentes entre sí (The Idol, Silent Night), y aquí puede tener un papel clave como contrapunto al salvajismo.

El triángulo Eggers–Taylor-Johnson–Depp tiene potencial para explotar emocional y visualmente en pantalla. Y conociendo el estilo de dirección del cineasta, podemos apostar a que no habrá espacio para la luz… ni para el respiro.

Un lobo entre dos gigantes del cine comercial

La fecha elegida para el estreno tampoco es casual: diciembre de 2026. En plena temporada navideña, donde las películas familiares y los blockbusters dominan la cartelera, Werwulf apunta a ser la alternativa más adulta, sangrienta y atmosférica. Se enfrentará directamente a Vengadores: Doomsday y Shrek 5, lo que parece una locura… pero no lo es.

Eggers ya demostró con Nosferatu que el público está buscando algo más. Y si repite la jugada con esta película de terror, no sería extraño que acabe plantando cara a los gigantes del entretenimiento con una historia pequeña, personal y aterradora.

Aaron Taylor-Johnson no para

Este fichaje también confirma que Aaron Taylor-Johnson está en su mejor momento. Viene de participar en 28 Years Later con Danny Boyle, otra historia de horror postapocalíptico, y ya tiene lista la secuela: The Bone Temple, que se estrenará en enero.

Mientras algunos lo siguen asociando con roles de acción o superhéroes, está demostrando que su lugar también está en el cine de autor más extremo, donde el cuerpo y la psique se deforman a partes iguales. Y con Eggers parece haber encontrado una nueva casa creativa.

¿Puede Werwulf ser el próximo gran fenómeno del terror?

Todo apunta a que sí. Tiene un director con voz propia, un reparto potente, un enfoque histórico original y el respaldo de un estudio que ya confía ciegamente en el proyecto. Además, el público está pidiendo a gritos terror que no se parezca al resto, que se atreva a incomodar, a sugerir, a ir más allá de los sobresaltos fáciles.

Si Eggers ya revitalizó el mito del vampiro, ahora es el turno del hombre lobo. Y si algo nos enseñó The Witch o The Lighthouse, es que bajo la superficie siempre hay algo esperando… algo que no necesita CGI para helarte la sangre. ¿Hay ganas de ver esta película de terror? Dímelo en los comentarios.