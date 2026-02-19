La Comisión Episcopal expresó su preocupación ante posibles cambios en la norma que protege los glaciares y exhortó a los legisladores a priorizar el cuidado del agua y el bien común.



BUENOS AIRES (AICA).- La Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que expresó su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

En el documento, la Comisión reafirma su misión de promover el bien común y la custodia de la creación, y exhorta a los diputados y senadores a mantener y fortalecer los presupuestos mínimos de protección establecidos por la normativa vigente. La ley, señalan, constituye «un hito fundamental» para la preservación de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural clave para las generaciones presentes y futuras.

La carta subraya que los glaciares «no son simples recursos económicos», sino fuentes de agua y reguladores del clima y del ciclo hídrico, cuyo deterioro impacta especialmente en los sectores más vulnerables y en comunidades originarias. En ese sentido, retoma principios de la Doctrina Social de la Iglesia y citas de la encíclica Laudato si’, al afirmar que no existen dos crisis separadas -ambiental y social- sino una sola crisis socioambiental.

Entre los puntos centrales, el organismo eclesial pide a los legisladores que prioricen la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre intereses sectoriales o de corto plazo; que escuchen a las comunidades locales y a la comunidad científica; y que respeten el Convenio Nº 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

Además, promueve un modelo de desarrollo que armonice producción y ecología integral, y advierte sobre los efectos de la degradación ambiental y del actual modelo de desarrollo en la vida de las personas.

La carta también cita palabras del papa Francisco y del papa León XIV, quien, al inaugurar una conferencia por el décimo aniversario de Laudato si’ planteó el interrogante sobre si la humanidad ha cuidado el mundo creado «para beneficio de todos y de las generaciones futuras».

El texto concluye con un llamado a que los representantes nacionales adopten decisiones «valientes y proféticas» orientadas al bien común y a la solidaridad intergeneracional, ante lo que describen como un escenario global de creciente crisis hídrica.