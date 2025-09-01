La Pampa: una mujer de Tierra del Fuego murió en un vuelco

El triste hecho ocurrió en la tarde del domingo en una ruta provincial de la provincia pampeana. El vehículo se trasladada con destino a Mendoza y volcó. Viajaban la mujer fallecida, el marido y su hijo, quienes se encuentran internados en un hospital de la ciudad de Santa Isabel.

RÍO GRANDE. – El domingo a la tarde una familia de Tierra del Fuego volcó con su vehículo en la ruta provincial 10, en cercanías del puente sobre el río Salado de la provincia de La Pampa; una mujer falleció en el lugar y su pareja e hijo fueron internados en el hospital de Santa Isabel.

Un medio de prensa de la provincia pampeana, La Arena, señaló que el comisario Omar Sabaidini, titular de la comisaría departamental de Santa Isabel, informó que “aproximadamente a las 14:30, recibimos varias llamadas informando de un vuelco cerca del puente del Río Salado”, por lo que habilitó el protocolo ante este tipo de siniestros.

Indicó que en este lugar constataron que sobre la banquina norte había un automotor Citroën C3 color rojo que había volcado y se hallaba invertido.

En la tarea, los agentes constataron que había una mujer mayor, de 55 años, fallecida en cercanías del vehículo porque, aparentemente, habría sido despedida durante el vuelco, mientras dos hombres, su pareja de 48, y su hijo de 37, sufrieron heridas y se encuentran internados en un hospital.

Por este siniestro se abrió una causa judicial como “homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves”. La policía investiga la mecánica del incidente vial.

Las actuaciones en el lugar permitieron identificar a la familia como oriundos de Tierra del Fuego que viajaban como destino final la localidad mendocina de Real del Padre. En las últimas horas de la tarde esperaban la llegada de peritos de la Agencia de Investigación Científica.