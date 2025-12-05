La OSEF enjuiciará a empleadores que deben cifras millonarias

El Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino resolvió, por mayoría simple, iniciar Juicios Ejecutivos a los entes empleadores que son deudores millonarios de aportes y contribuciones. La Presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, votó en contra de la iniciativa promovida por los Vocales representantes del sector activo y del sector pasivo.

La Resolución del Directorio OSEF Nº RD-133-2025 fue emitida con fecha 1 de diciembre de 2025 en la ciudad de Ushuaia, y expresa en su artículo 1º: «Iniciar Juicio Ejecutivo a los entes deudores, tal como lo indica la Ley Provincial Nº 1.596, artículo 11, que sustituye al artículo 23 de la Ley Provincial Nº 1.071”, en tanto que el artículo 2º señala: “Registrar, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar”.

La Resolución de referencia fue aprobada con los votos afirmativos del Vocal por el sector pasivo, José María Martín; y el Vocal por el sector activo, Franco Tomasevich. La Presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, votó por la negativa.

En los considerandos de la Resolución del Directorio OSEF Nº RD-133-2025 se menciona que, “el Expediente OSEF-E-5843-2025 contiene los Certificados de Deuda en concepto de aportes, contribuciones, e intereses de diferentes organismos del Estado que se detallan a continuación:

Municipalidad de Río Grande: $1.596.780.682,35

Dirección Provincial de Vialidad: $498.596.526,01

Concejo Deliberante de Tolhuin: $125.806.394,70

Municipalidad de Tolhuin: $56.514.691,00

Agencia de Innovación Fueguina: $55.855.028,24”.

También se menciona que, “visto que hay comunicación oficial de corte de prestaciones médicas, y medicamentos retenidos por falta de pago a laboratorios; que sin recursos devenidos de la única fuente de financiamiento que la Obra Social tiene para afrontar sus obligaciones de pago, es imposible funcionar con normalidad; que los atrasos en los envíos de ingresos genuinos generan directamente un perjuicio a los afiliados”.

Sin Vicepresidente de la OSEF

Cabe destacar que en la Resolución del Directorio OSEF Nº RD-133-2025 no existe el voto del Vicepresidente de la OSEF, ya que el Vicepresidente anterior, Leonardo Martín Olgiatti, fue desvinculado recientemente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 2.666/25 de fecha 7 de noviembre, que lleva la firma de la Vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo; y refrendado por la Ministra de Obras y Servicios Públicas de la provincia, Gabriela Castillo.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar