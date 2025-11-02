La Orquesta Juvenil Argentina presentó “Sinfonía Necesaria” en el Palacio Libertad

La Orquesta Juvenil Argentina, integrada por 120 jóvenes músicos de todo el país y promovida por la Fundación SOIJAr, presentó el concierto “Sinfonía Necesaria” en el Palacio Libertad, recibiendo una gran ovación por su interpretación de obras de Ludwig van Beethoven y Edward Elgar, bajo la dirección del Maestro Ariel Britos.

En el marco del concierto “Sinfonía Necesaria”, este verdadero seleccionado nacional

juvenil de música, que constituye uno de los programas más relevantes de la Fundación,

conjugó bajo la dirección del Maestro Ariel Britos un alto nivel técnico con una capacidad

expresiva que provocó la respuesta espontánea de la audiencia.

El programa, presentado por Liliana Parodi en su carácter de Embajadora de la Fundación, y con la participación de Valeria Atela, Presidenta de SOIJAr, combinó excelencia técnica y emoción, reflejando el espíritu transformador de la institución, que impulsa la música como herramienta de inclusión y desarrollo.

La velada incluyó un emotivo homenaje a Hugo Midón y Carlos Gianni, con interpretaciones a cargo de Carlos March y Joaquín Catarineu, y culminó con un cierre vibrante al ritmo del candombe, que puso de pie a toda la sala.

Desde hace más de 20 años, la Fundación SOIJAr fortalece una red federal que ya alcanzó a 286 orquestas, coros y ensambles en las 24 jurisdicciones del país, promoviendo oportunidades de formación, integración y pertenencia para miles de niños y jóvenes argentinos.