La ONU extendió el mandato de la misión de paz hasta mediados de 2026

En una muestra de consenso poco habitual en el actual escenario global, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la extensión del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) en los Altos del Golán.

BUENOS AIRES (NA).- La resolución garantiza la permanencia de los “cascos azules” en la región por seis meses más, fijando el nuevo límite de la misión para el 30 de junio de 2026, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los 15 miembros del Consejo coincidieron en que la presencia de la misión es “indispensable” para mantener el alto el fuego entre Israel y Siria, evitando una escalada en una frontera históricamente inestable.

La prórroga se produce en un momento de altísima tensión en el Medio Oriente, sirviendo como un mecanismo de contención ante el riesgo de que el conflicto en Gaza o el Líbano se desborde hacia otros frentes.

La FNUOS supervisa la zona de separación y el cumplimiento del acuerdo de 1974, siendo una de las misiones de paz más antiguas y estratégicas de la organización.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Cascos Azules, Naciones Unidas. Foto: MINUSMA/Marco Dormino