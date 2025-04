La ONU condenó atentados terroristas en suroeste de Colombia

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia condenó este jueves los recientes atentados terroristas ocurridos en el departamento del Cauca (suroeste), que en las últimas 24 horas han dejado al menos dos civiles muertos y varios heridos, incluyendo a un miembro del Ejército.

BOGOTA (Xinhua/NA).- «Llamamos a todos los actores armados no estatales al respeto de los estándares internacionales de derechos humanos y del DIH y, en particular, a no realizar atentados indiscriminados que puedan afectar a personas y bienes civiles», señaló la institución en su cuenta de la red social X.

Mencionó que el más reciente ataque con explosivos se registró la mañana de este jueves en el municipio de Mondomo, donde al menos una persona perdió la vida y varias resultaron heridas, generando «mucho temor en la población».

La ONU también repudió los dos ataques de la víspera con explosivos en el municipio de Santander de Quilichao, donde «murió un hombre contratista de la Compañía Eléctrica de Occidente, dos personas quedaron heridas y hay daños a bienes civiles».

«Nos solidarizamos con las víctimas y la población civil del departamento del Cauca. Llamamos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos atentados indiscriminados», concluyó la ONU.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, exhortó a la comunidad internacional a pronunciarse contra la escalada terrorista en el país.

«Invito a toda Colombia, a la comunidad internacional y a las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), para que se unan en la voz de indignación que muchas veces se escuchó por asesinatos de colombianos», expresó el alto funcionario en su cuenta de X.

Sánchez responsabilizó a disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de los hechos violentos que incluyen el asesinato en cautiverio de un soldado profesional que había sido secuestrado recientemente en la región.

«Los hechos de las disidencias de las FARC, denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron NO a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la Paz Total», sostuvo.

El ministro aseguró que las Fuerzas Militares continúan trabajando para evitar que este grupo armado siga aterrorizando a la población, pero advirtió que es necesario trabajar articuladamente con la comunidad.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: TANOS MEDIOS