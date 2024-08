La OIEA no puede determinar la causa del incendio de la planta nuclear de Zaporiyia

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) señaló que sus expertos visitaron una torre de refrigeración averiada de la Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia (ZNPP, siglas en inglés) ese mismo día, pero no pudieron determinar la causa de un incendio ocurrido el domingo.

VIENA (Xinhua/NA).- Rusia y Ucrania se culparon mutuamente por el incidente, con Moscú acusando a Kiev de un ataque con drones, mientras que Ucrania señaló que la “negligencia” rusa o un incendio provocado podría haber encendido el fuego.

La OIEA reportó en un comunicado el lunes por la noche que sus expertos visitaron la ZNPP y después de sus observaciones en el sitio de la torre de refrigeración dañada concluyeron que “era poco probable que la fuente principal del fuego comenzara en la base de la torre “Refrigeración”.

Según el comunicado, los expertos “determinaron que el daño se concentraba muy probablemente en el interior de la torre al nivel de distribución de la boquilla de agua, ubicada a unos diez metros de altura”, pero no se les concedió acceso a ese nivel.

El equipo de expertos de la OIEA no revisó restos de neumáticos o drones durante su inspección, y confirmó que “no había signos significativos de perturbación de los escombros, cenizas u hollín ubicados en la base de la torre de refrigeración”.

“El equipo no ha sido capaz de sacar conclusiones definitivas sobre la base de los hallazgos y observaciones hasta el momento”, siguió la OIEA en el comunicado, agregando que continuará con más análisis.

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas precisó que la seguridad nuclear de la ZNPP no se vio afectada por el incidente, ya que sus torres de refrigeración no están en funcionamiento, además, confirma que no hay signos de niveles elevados de radiación en el área de las torres de refrigeración de la planta.

