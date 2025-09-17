La ofensiva sobre la Ciudad de Gaza tomará “meses”, según el ejército de Israel

El vocero del ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza tomará “meses”, después de iniciar anoche el ataque, lo cual obligó a miles de palestinos más a huir del mayor centro urbano del enclave.

JERUSALÉN (Xinhua/NA).- “No tenemos limitaciones de tiempo”, declaró Defrin a los reporteros. El vocero señaló que las fuerzas israelíes controlan “amplias” zonas de la Ciudad de Gaza tras el inicio de la operación emprendida anoche, después de semanas de bombardeos contra los barrios de Jabaila, Zeitoun y Sheikh Radwan en esta ciudad.

De acuerdo con cifras e imágenes aéreas dadas a conocer previamente por la Defensa Civil Palestina, gran parte de Zeitoun quedó destruido desde el inicio de la operación en agosto.

Más de 1.500 viviendas fueron destruidas y ningún edificio quedó en pie en la zona sur del barrio.

Defrin dijo que se requerirán varios meses para tomar la Ciudad de Gaza y “varios meses más, quizás más tiempo, para despejar la ciudad porque la infraestructura (de Hamas) está muy arraigada y afianzada”.

“Operaremos tanto tiempo como se requiera”, agregó.

También apuntó que el ejército tiene “suficientes municiones”, un día después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Israel está cayendo en el aislamiento y necesitará fortalecer su industria de armas y reducir su dependencia de proveedores extranjeros.

Varios países occidentales declararon embargos de armas totales o parciales contra Israel debido a la ofensiva en Gaza.

Entre 300.000 y 350.000 personas habían huido de la ciudad para dirigirse al sur de Gaza, pero más de medio millón de personas permanecían en la ciudad, indicaron funcionarios de seguridad citados por medios israelíes, según datos del martes por la mañana.

Tras rechazar las conclusiones de una Comisión de Naciones Unidas en el sentido de que Israel cometió genocidio en contra de los palestinos en Gaza, el jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir, emitió una declaración en la que afirmó que el ejército “hace todo lo posible por mitigar el daño a los civiles” y que está actuando para derrotar a una “organización terrorista” que quiere “eliminar la existencia misma del Estado de Israel”.

Israel emprendió una ofensiva de represalia en Gaza hace cerca de dos años.

Dejó más de 64.000 muertos, destruyó gran parte del enclave y provocó una hambruna en el lugar.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El Ejercito israelí había lanzado una «operaci´n terrestre a gran escala» en la ciudad de Gaza. FOTO: Xinhua/Jamal Awad /NA.