La OEA enviará 87 observadores para elecciones en Bolivia

La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará a Bolivia una de sus misiones de observación electoral más grandes en la historia reciente del país, con un equipo de 87 especialistas provenientes de alrededor de 20 países, informó este viernes la cancillería boliviana.

LA PAZ (Xinhua/NA).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia destacó en un comunicado que el despliegue de este equipo busca “fortalecer la transparencia y legitimidad del proceso democrático” del próximo 17 de agosto, en el que se renovará al presidente, vicepresidente y legisladores.

“La Misión de Observación Electoral estará liderada por el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, quien cuenta con una reconocida trayectoria en la defensa de los procesos democráticos en la región”, expresó la cartera de Exteriores.

La cancillería agregó que el embajador representante permanente de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, hizo entrega oficial de la legislación electoral vigente, además de otros documentos relevantes a las autoridades de la misión de observadores.

“En Bolivia, la recuperación de la democracia, el 10 de octubre de 1982, marcó un hito sin precedentes. Desde entonces, hemos consolidado el periodo más largo de institucionalidad democrática. Los problemas de la democracia se han resuelto con más democracia”, afirmó el embajador.

La cancillería subrayó que el arribo de la misión internacional coincide con la conmemoración del Bicentenario de la independencia del país, y que el respaldo de la comunidad internacional es fundamental para garantizar unos comicios libres y justos.

Además de la OEA, participarán misiones de la Unión Europea (UE) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), junto con iniciativas locales como “Cuidemos el voto 2025”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La misión de la OEA participará como observadores en las elecciones de Bolivia el domingo próximo. (FOTO: OEA).