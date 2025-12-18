La nueva integración del Consejo de la Magistratura

Con la habilitación de la feria judicial, el Consejo de la Magistratura realizará una reunión el 18 de diciembre con la finalidad de tomar juramento a los nuevos integrantes para el período 2026, luego que quedaran oficializados los electos por los abogados y la Legislatura definiera a sus representantes.

USHUAIA.- La realización de la sesión extraordinaria se dispuso en el encuentro que se realizó el martes, el cual fue el último que contó con la integración actual donde los representantes de los abogados no serán los mismos, a lo que se agrega que el legislador Federico Greve tampoco estará conformando ese cuerpo colegiado.

Los consejeros que lo integrarán serán los siguientes:

-Por el Superior Tribunal de Justicia: La jueza Edith Miriam Cristiano (lo hará por segundo año consecutivo).

-Por el Poder Ejecutivo: El Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.

-Por los abogados de Río Grande el doctor Horacio Marcelo Castelli.

-Por los abogados de Ushuaia, el doctor Alejandro Pagano Zavalía.

-Por la Legislatura lo harán los legisladores Victoria Vuoto (ratificada en el cargo) y Jorge Lechman.

A todos los nombrados, se agrega el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien lo integra desde que se inició su conformación, por resultar ser un cargo vitalicio.