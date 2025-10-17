La Nocturna en Ushuaia y las del Garibaldi

Desde las 18:00, en el CAAD de Ushuaia, se retirarán los dorsales para la Carrera Nocturna JCA, sobre 10 y 3 kilómetros, a disputarse mañana, desde la misma entidad (concentración, 19:00; largada, 20:00). Hay más de 700 inscriptos, y en la prueba de mayor distancia se premiará a los cinco primeros de la general con $ 170.000; $ 120.000; $ 80.000; $ 50.000; y $ 50.000, respectivamente.

RIO GRANDE.- Al día siguiente, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (Informes: 2964-515886) realizará el 9° Cruce (distancia: 26,6 km.; Inscripción: $ 55.000; Largada: 7:00) y la 17° Vuelta (13,3 km.; $ 40.000; 7:40) del Paso Garibaldi, siendo la concentración a partir de las 6:30, en inmediaciones de la exHostería Petrel. Desde allí se irá primero rumbo a la Ruta 3, girando en U y yendo hasta el Mirador, volviendo a bajar hasta la exHostería.