La nocturna en Ushuaia, la cita en el Garibaldi

El sábado 18, desde las 20:00, se disputará en Ushuaia la Carrera Nocturna JCA, sobre 10 y 3 kilómetros, con inscripción gratuita (Informes: 2901-600875). En la prueba de mayor distancia se premiará a los tres primeros de la general con $170.000; $120.000; y $80.000, respectivamente.

RIO GRANDE.- Mientras que el domingo 19 se realizarán el 9° Cruce (distancia: 26,2 km.; Inscripción: $50.000; Largada: 7:00) y la 17° Vuelta (13,3 km.; $35.000; 7:40) del Paso Garibaldi, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (2964-515886) organiza sin interrupción desde 2009.