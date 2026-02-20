La nocturna de Atletismo RG y la Krund Salvaje

Mañana (concentración, 21:00; largada, 22:30) se disputará la prueba nocturna que organiza Atletismo Río Grande, sobre 7 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años.

RIO GRANDE.- Este será el recorrido: Parque de los Años, Santa Fe, ARA San Juan, Thorne, Héroes de Malvinas, Ex Ruta 3, giro en U en la proyección de Gobernador Anadón, Ex Ruta 3, Héroes de Malvinas hasta Thorne, y regreso por la misma vía hasta la meta.

Antecedentes

El 18/02/2023 se impusieron Diego Chávez, en 23:13 (2.Leandro Pereyra 26:10; 3.Santiago Aramayo 26:20); y Daniela Bayerque (15° en la general), en 29:18 (2.Jéssica Gómez 30:29/23°; 3.Micaela López 30:34/24°).

Mientras que el 22/02/2025 triunfaron Aramayo, en 25:07 (2.Elías Greco 25:13; 3.Ignacio Laurencena 25:21) y Gina Brizuela (15° en la general), en 28:35 (2.Daniela Martínez 29:19/17°; 3.López 31:20/20°).

Asimismo, el sábado 28 se correrá el 3° Desafío Krund, sobre 21 km. (desde el Lago Escondido; desnivel: +286/-393; $ 126.000); 14 km. (desde el Po.Garibaldi; +126/-120; $ 96.000); y 7 km. (desde Rancho Hambre; +50; $ 82.000), todos con llegada Haruwen.