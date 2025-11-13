Autoridades de la Casa de Tierra del Fuego participaron del lanzamiento oficial del evento La Noche de las Casas de Provincias 2025, que se llevó a cabo en Buenos Aires, en la sede del Consejo Federal de Inversiones.

BUENOS AIRES.- En esta edición, la Casa de Tierra del Fuego contará con una exposición de productos y emprendimientos fueguinos, además de la tradicional velada de música y danza que se realizará el jueves 27 de noviembre, de 18:00 a 00:00, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

“Parte del esfuerzo que se hace para la Noche de las Casas de las Provincias sintetiza lo que queremos hacer desde el organismo, poner énfasis en las actividades artísticas y productivas que tienen las provincias”, dijo el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.