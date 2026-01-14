La música impulsa las ganas de viajar de los argentinos con un impacto directo en el turismo



Un festival en Córdoba y otro en Buenos Aires incrementan las búsquedas en esos destinos en porcentajes cercanos al 50% para febrero y marzo del 2026 respectivamente.

BUENOS AIRES.- Los recitales se han convertido en un factor clave para el desarrollo del turismo urbano. Cada vez con mayor frecuencia, las ciudades de todo el país reconocen este fenómeno como una herramienta capaz de atraer visitantes, dinamizar la economía local y fortalecer la identidad cultural de un destino. A partir de eso, Córdoba y Buenos Aires registran incrementos de búsquedas cercanos al 50% en el marco de dos festivales musicales de alto impacto que sucederán en febrero y marzo del 2026 respectivamente.

En esa línea, Córdoba registra un incremento del 46% en las búsquedas del 14 al 15 de febrero de 2026 (en comparación con la misma fecha en 2025) gracias a un reconocido festival de rock que sucede en Cosquín. Por otro lado, las búsquedas en la ciudad de Buenos Aires crecen un 49% entre el 13 y el 15 de marzo (en comparación con las mismas fechas en 2025) como consecuencia de otro concurrido festival musical que sucede en esa fecha en San Isidro.

Un estudio de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, difundido en 2025, reflejó que una de las mayores motivaciones para los argentinos es viajar para participar de un recital, evento deportivo o cultural 32% y un 53% viajó en 2024 para ver un show de música en vivo.

En definitiva, los shows musicales no son solo expresiones artísticas, sino también catalizadores del turismo y del desarrollo urbano. A través de la música, las ciudades logran conectarse con el mundo, fortalecer su economía y construir una identidad cultural que las distingue y enriquece.

FUENTE: Prensa Booking Argentina.