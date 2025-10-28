La Municipalidad firmó un convenio con la UNTDF para capacitar a emprendedores

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas de capacitación destinadas a emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

El acuerdo apunta a incorporar herramientas contables, financieras y de gestión en los distintos proyectos productivos, con contenidos vinculados a administración, finanzas, marketing y economía social.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez Ortiz, destacó que “esta articulación con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego refuerza nuestro compromiso de acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, brindando herramientas concretas que fortalezcan la economía social y comunitaria”.

Asimismo, subrayó que “cada capacitación representa una oportunidad para que los emprendedores puedan profesionalizar su trabajo, mejorar la gestión de sus proyectos y seguir construyendo una Ushuaia más inclusiva y solidaria”.

Finalmente, Martínez Ortiz sostuvo que “esta alianza institucional demuestra que cuando el Estado y la Universidad trabajan en conjunto, se potencia el desarrollo local y se fortalecen las oportunidades para toda nuestra comunidad”.