La Municipalidad y Fundación Mirgor entregaron kits de mecatrónica a escuelas

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación y la Jefatura de Gabinete, junto a la Fundación Mirgor, llevó adelante la entrega de kits de mecatrónica en las Escuelas Experimentales municipales.

La propuesta forma parte de un programa de capacitación destinado a incorporar herramientas tecnológicas al plan de estudios escolar. A través de esta iniciativa, la Fundación Mirgor busca capacitar a 1000 docentes en 50 escuelas de todo el país, alcanzando a más de 1.000 niños, niñas y adolescentes, e integrándolos en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Los kits entregados incluyen componentes vinculados con la mecánica, la electrónica y la codificación, junto con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras en áreas como la robótica y la automatización.

Durante la visita ambas partes rubricaron la firma de un convenio de cooperación para desarrollar actividades conjunta que fortalezcan las capacitaciones STEM y generen nuevas herramientas para las y los estudiantes de las escuelas experimentales en la ciudad.

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, destacó “la articulación público-privada para incorporar nuevas tecnologías, capacitando a los docentes en su implementación con el objetivo de despertar vocaciones científicas desde la primaria”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, explicó que “este trabajo articulado, forma parte de una decisión política del intendente Walter Vuoto de impulsar un plan de modernización en el Municipio, y que tiene como objetivo incorporar en nuestros espacios educativos nuevos conocimientos al plan de estudios de las Escuelas Experimentales, brindando a chicos, chicas y adolescentes herramientas para adaptarse a las tecnologías de manera integral”.

Finalmente, la directora de la Fundación Mirgor, Soledad Bertona, señaló que “hoy nos encontramos en la Escuela Experimental Las Lengas haciendo entrega de kits de mecatrónica y herramientas para acompañar el aprendizaje de chicos y chicas. Los docentes ya vienen participando de las instancias de capacitación en el marco de un programa que alcanzará a 1.000 estudiantes de nivel primario en todo el país”.