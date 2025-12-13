La Municipalidad de Ushuaia recuerda que está prohibida la venta y uso de pirotecnia

De cara a las festividades de Navidad y Año Nuevo la Municipalidad de Ushuaia recuerda a la comunidad la vigencia de la Ordenanza N° 971 que prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público mayorista o minorista, como así también el uso particular, de todo elemento de pirotecnia y cohetería sea éste o no de venta libre, y/o fabricación autorizada.

Por tal motivo, desde la Secretaría de Gobierno del Municipio se solicita a vecinos y vecinas “sostener la responsabilidad social” e informar sobre posibles ventas de estos elementos al teléfono de emergencias 103 de Defensa Civil Municipal, área que se encargará de derivar la denuncia correspondiente.

Finalmente, se recordó que el incumplimiento de la normativa es motivo de aplicación de rigurosas sanciones tanto quienes utilicen estos elementos como para quienes los comercialicen.