La Municipalidad de Ushuaia recibió a un grupo de excombatientes de La Matanza

La Municipalidad de Ushuaia, representada por el secretario de Gobierno, César Molina; el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili; y el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, recibió en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas a un grupo de excombatientes de la guerra de Malvinas de La Matanza y a familiares de caídos, quienes visitaron las islas en el año en que se conmemora el 43° aniversario del conflicto.

También estuvieron presentes el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Juan Parodi, y los veteranos de guerra Daniel Guzmán y Raúl Rosales.

Durante el encuentro, los veteranos y familiares compartieron la experiencia de haber pisado suelo malvinero, mientras que los funcionarios municipales reiteraron el sostenimiento del reclamo permanente de soberanía sobre las islas.

El secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, sostuvo que “esta tarde hemos recibido a los camaradas veteranos de guerra que venían de las Islas Malvinas. El orgullo de ellos, la emoción, la alegría con la que bajaron, realmente fue muy emocionante”.

Asimismo, destacó que “en lo personal les di las gracias porque han cumplido su sueño y el de muchos de nosotros que todavía tenemos pendiente. Tenerlos aquí en la capital de Malvinas es un orgullo”.

El Secretario anticipó que “esta noche compartiremos una cena de recepción en la que entregaremos presentes protocolares de la Secretaría de Asuntos Malvinas, al igual que el Centro de Combatientes. Mañana regresan a sus pagos y creo que lo harán con mucho menos peso en el alma, después de la angustia acumulada durante muchos años”.

Finalmente Asili dijo que «desde la ciudad capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un acto de reafirmación de la Soberanía, rechazamos la actitud de desprecio de LATAM, de no reconocer el verdadero nombre de nuestro aeropuerto Malvinas Argentinas. Honramos con respeto y clamor, el alto honor de recibir a quienes empuñaron las armas de la Patria en una Gesta que el pueblo argentino ha decidido nunca olvidar».