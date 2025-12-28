La Municipalidad de Ushuaia realizó trabajos de mantenimiento urbano

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una serie de trabajos de mantenimiento urbano, limpieza y mejora de la infraestructura en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las acciones que se desarrollan de manera permanente para el cuidado de los espacios públicos y la transitabilidad.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se realizaron tareas de corte de pasto en la zona del Skate Park, en el playón de Darwin y en la Plaza del Libro, como parte del mantenimiento regular de plazas, playones y espacios recreativos.

Asimismo, se efectuaron trabajos de recolección de residuos voluminosos en distintos espacios públicos y en barrios de la ciudad, atendiendo la disposición de elementos de gran tamaño por parte de vecinos y vecinas.

Por otra parte, se desarrolló un operativo de limpieza posterior a las fiestas, que incluyó tareas en diversos espacios públicos y en el Camping Municipal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de uso y disfrute.

En tanto, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública llevó adelante trabajos de desfresado sobre la calle Damiana Fique, en el tramo comprendido entre Gobernador Paz y 12 de Octubre, en el marco del Plan de Recuperación Vial que impulsa el Municipio.

Finalmente, personal de Servicios Públicos realizó trabajos vinculados a la iluminación en la pasarela Luis Pedro Fique, en el marco de la obra que el Municipio encara con fondos propios, la cual se encuentra en su etapa final.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estas acciones integrales que se desarrollan de manera continua en toda la ciudad, y solicitaron a la comunidad acompañar estas tareas cuidando los espacios públicos y respetando las indicaciones vigentes para la disposición de residuos.