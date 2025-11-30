El Municipio de Ushuaia pavimentó la calle Primer Argentino

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante este sábado una intensa jornada del plan de mejoramiento vial, concretando tareas de pavimentación en la calle Primer Argentino, con maquinaria, personal y producción municipal.

Desde las primeras horas de la mañana, los equipos de la planta de asfalto comenzaron la elaboración del material necesario para la obra, garantizando así la disponibilidad inmediata y la continuidad de los trabajos. La producción íntegra en la planta municipal permitió optimizar los tiempos y sostener un ritmo constante durante toda la jornada.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de Obra Pública, arq. Irupé Petrina, explicó que “hoy colocamos 80 toneladas de asfalto producido en nuestra planta municipal, con equipos técnicos locales y maquinaria propia. Previo a esta etapa realizamos trabajos de fresado y aplicamos riego de liga, fundamentales para asegurar la correcta adherencia del nuevo pavimento y prolongar su vida útil”.

Además, la funcionaria destacó que “estas tareas se enmarcan en el proceso de fresado que iniciamos la semana pasada en distintas arterias aledañas. En los próximos días finalizaremos el tramo pendiente en dirección al Hospital Regional por 12 de Octubre, y una vez completado avanzaremos con la colocación de asfalto conforme al cronograma previsto”.

Con estas intervenciones, el municipio reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora permanente de la infraestructura vial, priorizando recursos propios, producción local y equipos municipales para garantizar obras de calidad y mayor eficiencia.