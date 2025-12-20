La Municipalidad de Ushuaia lleva tranquilidad ante la detección de la gripe H3N2

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Salud, informa a la comunidad que se confirmó en el país la circulación del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante de la gripe estacional que ya ha sido detectada en otros países de la región.

Al respecto, el subsecretario de Salud del Municipio, Dr. Pablo Pesce, llevó tranquilidad a la población y explicó que “no se trata de una variante más grave ni comparable con lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, aunque sí presenta una mayor capacidad de contagio”.

Pesce remarcó que “los casos confirmados en el país evolucionaron favorablemente y no presentaron cuadros clínicos graves”, y subrayó que la vigilancia epidemiológica nacional indica que la circulación de virus respiratorios se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

En este contexto, desde el área de Salud se insistió en la importancia de la vacunación antigripal 2025, especialmente para los grupos de riesgo: personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños y niñas menores de 6 años.

“El principal cuidado hoy es la prevención. La vacuna vigente protege frente a esta cepa y es fundamental que la población en riesgo complete su esquema”, indicó el funcionario.

Desde la Municipalidad de Ushuaia se recuerda además mantener las medidas habituales de cuidado, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y la consulta oportuna ante la aparición de síntomas respiratorios.