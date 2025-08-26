La Municipalidad de Ushuaia invita a realizar controles pediátricos

En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Ushuaia invita a familias a realizar los controles pediátricos, fundamentales para garantizar el crecimiento pleno y saludable de niñas y niños.

Desde el Centro de Salud Municipal se destacó que los controles periódicos permiten detectar a tiempo posibles dificultades y acompañar el desarrollo integral en cada etapa.

La atención pediátrica se brinda en el Centro de Salud Municipal (12 de Octubre 951) y en la Unidad Sanitaria Móvil del barrio Andorra. Los turnos pueden solicitarse en caps.ushuaia.gob.ar o vía WhatsApp al 2901-582517.

Además, el vacunatorio del Centro de Salud Municipal funciona de lunes a viernes de 13 a 17 horas, sin necesidad de turno previo.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas de cuidado y acompañamiento integral a las infancias que impulsa la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, priorizando la salud como un derecho esencial para toda la comunidad.