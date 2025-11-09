La Municipalidad de Ushuaia intervino ante caída de árboles por el temporal de viento

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, intervino durante la mañana de este domingo en distintas situaciones ocasionadas por la caída de árboles, producto del fuerte temporal de vientos registrado en la madrugada y las primeras horas del día.

Los equipos municipales llevaron adelante tareas de despeje y saneamiento en los sectores afectados, con el objetivo de asegurar la circulación y la seguridad de vecinos y vecinas.

Defensa Civil Municipal informó que únicamente recibió llamados posteriores vinculados a estos hechos, sin registrarse mayores inconvenientes.

Ante cualquier emergencia, se recuerda a la comunidad comunicarse de inmediato al 103.