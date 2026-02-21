La Municipalidad de Ushuaia da inicio el ciclo lectivo 2026

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, da inicio este lunes 23 al ciclo lectivo 2026 para nivel inicial en el Jardín Maternal Los Zorzales y en el nivel primario en las escuelas La Bahía, Las Lengas y los Alakalufes.

Dicho inicio continuará el día 2 de marzo para el nivel secundario de las escuelas y el nivel terciario con el Instituto Superior Terra Nova. Vale destacar que durante la temporada de verano, la Municipalidad de Ushuaia desde la Dirección de Mantenimiento de Edificio Municipales Culturales, llevó adelante diversas tareas de reparación y mantenimiento edilicio, a fin de dar comienzo al ciclo lectivo actual con los edificios en condiciones óptimas, garantizando los 190 días de clases.

Referida al inicio de clases la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, detalló que “desde la gestión del intendente Walter Vuoto continuamos apostando e invirtiendo en potenciar la educación en la ciudad, albergando hoy en nuestras instituciones a más de 750 alumnos y alumnas”.

“Las Escuelas Experimentales son una parte fundamental en nuestra historia educativa, contando con más de 1600 egresados a lo largo de sus 33 años. Es a través de políticas públicas de acompañamiento, una planificación sostenida en el tiempo y la labor de múltiples áreas de la Municipalidad, que estas instituciones continúan creciendo y acompañando a las y los ushuaienses en su formación académica”

«Nos pone muy contentos y contentas este año no solo garantizar en tiempo y forma el comienzo del ciclo lectivo 2026, sino también garantizar la calidad educativa con la que contamos donde no solo se trabaja en el fortalecimiento de contenidos sino también los valores comunitarios que se inculcan en nuestras aulas y en ese sentido anunciar que desde Las Lengas este año sumaremos una extensión de carga horaria en diversos grupos, buscando así profundizar este camino de acompañamiento y apoyo a los chicos y chicas”.