La Municipalidad de Ushuaia continúa con la repavimentación en Gobernador Paz

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de repavimentación en distintos tramos de Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial correspondiente a la temporada de verano 2026.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, Arq. Irupe Petrina, indicó que “durante los días previos se llevaron adelante tareas de fresado y riego, avanzando en la jornada de hoy con la repavimentación del sector, para lo cual se utilizaron 130 toneladas de asfalto caliente”.

Asimismo, recordó que los trabajos se ejecutan con maquinaria y personal propio del municipio, utilizando asfalto producido en la Planta Municipal de Asfalto, “lo que permite optimizar recursos, reducir costos y garantizar una intervención eficiente y de calidad en sectores clave de la ciudad”.

La funcionaria explicó que “estas tareas forman parte de una planificación integral que busca mejorar la circulación y la seguridad vial, priorizando sectores con alto tránsito y un marcado desgaste de la calzada”.

Finalmente, solicitó la colaboración de los vecinos y vecinas que circulan por las zonas intervenidas, “tengan a bien hacerlo con precaución para contribuir con la seguridad vial”.