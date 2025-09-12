La Municipalidad de Ushuaia activó el COE ante el temporal de viento

La Municipalidad de Ushuaia informó que, debido al fuerte temporal de viento que afecta a la ciudad, se encuentra trabajando con todas sus áreas en articulación con Defensa Civil, bomberos, Protección Civil de la Provincia y la Dirección Provincial de Energía, a fin de atender las distintas contingencias registradas.

El subdirector de Defensa Civil, Cristian Álvarez, indicó que “ya se activó el Comité Operativo de Emergencias (COE) con representantes de los cuarteles de bomberos voluntarios 2 de Abril, Zona Norte y Ushuaia, donde nos informaron que también están recibiendo varios pedidos por árboles caídos y voladuras de techo”. Además, remarcó que “tenemos unidades trabajando en distintos puntos y el resto de los trabajadores abocados a la central de emergencias”.

En tanto, el secretario de Gobierno, César Molina, destacó que «estamos en Defensa Civil, acompañando a los trabajadores y atendiendo la situación del temporal que afecta a la ciudad. Hemos recibido más de 150 llamados al número de emergencias 103 y ya se realizaron más de 80 intervenciones en diferentes puntos”. El secretario de Gobierno, César Molina, señaló que más de 100 trabajadores y trabajadoras municipales se encuentran abocados a las tareas en el territorio.

Asimismo, Molina subrayó que “más de 100 trabajadores y trabajadoras municipales se encuentran abocados a las tareas en el territorio, en articulación con los organismos de emergencia y energía”.

Finalmente, el funcionario municipal pidió a la comunidad que “se informe únicamente a través de los medios y canales oficiales de la Municipalidad y de Defensa Civil”.