La Municipalidad de Ushuaia acompañó la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, acompañó una nueva edición de la Campaña de Limpieza en el Canal Beagle organizada por el Comité de Seguimiento del Compromiso Onashaga, que en este 2025 celebra 20 años de su conformación.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, participó de la jornada y expresó que “esta es una de esas experiencias que hay que vivir al menos una vez, porque permite dimensionar la problemática de los residuos en nuestro Canal Beagle. Por eso decidimos estar presentes junto a la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y la Secretaría de Ambiente, aportando materiales para llevar adelante la actividad y personal”. La jornada contó con más de 80 voluntarios que trabajaron en la Isla Casco y la Isla Karelo.

La funcionaria destacó que este año la recolección de residuos fue menor que en ediciones anteriores y afirmó que “eso habla de la conciencia que se va generando respecto a que la preservación del medio ambiente debe ser un compromiso colectivo”. Además, subrayó que “estas actividades tienen un impacto superlativo, porque muestran que existe un trabajo conjunto entre lo público y lo privado en el cuidado de la ciudad y del Canal Beagle”.

En relación con el turismo, Manfredotti señaló que “es fundamental mantener nuestro entorno libre de basura. Los residuos afectan no sólo al ecosistema sino también a la experiencia visual de quienes nos visitan. Los turistas llegan a Ushuaia para disfrutar de un paisaje único y prístino que debemos preservar entre todos”.

