La Municipalidad avanza con el bacheo en toda la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa desarrollando tareas de reparación vial en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y el mantenimiento urbano.

La subsecretaria del área, Irupe Petrina, explicó que "a través de la Dirección de Bacheo, continuamos realizando trabajos de reparación en diversos puntos, sorteando las inclemencias climáticas y el estado del suelo".

Las intervenciones se llevan a cabo diariamente, en función de un relevamiento permanente del estado de las calles, priorizando las arterias principales y de mayor circulación. Los trabajos consisten en el bacheo con biomezcla, una mezcla asfáltica que se aplica en frío y permite avanzar en distintas condiciones climáticas.

La funcionaria detalló que “el procedimiento incluye el recuadro de la superficie afectada, la limpieza, el recambio de suelo si fuera necesario, la colocación del material y su posterior compactación, garantizando una reparación duradera”.

El plan de bacheo diario se coordina con la Dirección de Bacheo en la vía pública, abarcando diferentes sectores de la trama urbana y poniendo especial énfasis en las arterias más transitadas.

En estos días, se está trabajando especialmente en el casco céntrico, y semanas atrás realizamos trabajos en otros sectores. Estas tareas forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano que busca calles más seguras y transitables para vecinos y visitantes.