La Municipalidad abrió la preinscripción para TAP

martes 16 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
La Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad abrió la preinscripción para el Dispositivo de Terapia Asistida con Perros (TAP) 2026, una propuesta gratuita destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 18 años con condición de autismo y otros diagnósticos que requieran acompañamiento clínico integral.

USHUAIA.- El dispositivo articula el trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de Psicología, Psicomotricidad, Psicopedagogía, Maestra de Apoyo, Arteterapia y Acompañamiento Terapéutico, junto al área especializada en Terapia Asistida con Perros.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo emocional, cognitivo y social de los participantes mediante intervenciones terapéuticas con perros especialmente entrenados.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, destacó que “el programa consolida un modelo de trabajo que acompaña a cada niño y niña desde un enfoque respetuoso, inclusivo y basado en derechos. Apostamos a una política pública que brinda herramientas reales a las familias y que demuestra, año tras año, resultados positivos en los procesos terapéuticos”.

La preinscripción permanecerá abierta del 20 de noviembre al 20 de diciembre, a través de un formulario online disponible en las redes oficiales de la Municipalidad y en el siguiente enlace: https://inscripciones.website/terapia-asistida-con-perros-2026/

De esta manera, la Municipalidad de Ushuaia reafirma su compromiso con el acompañamiento integral de las infancias y el fortalecimiento de dispositivos terapéuticos que promueven el bienestar, la autonomía y el desarrollo integral.

