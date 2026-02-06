La mortalidad por cáncer registró un descenso sostenido

Si bien el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad en personas de entre 5 y 59 años, se observa una tendencia decreciente en la mortalidad de la mayoría de los tumores.

BUENOS AIRES.- Según la información sistematizada por el Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER- Ca) de la Dirección Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad causada por los tumores más frecuentes viene descendiendo desde hace más de una década en nuestro país. En varones, el promedio de esta disminución es del 2,3% anual y, en mujeres, del 1,3%.

Esta evolución favorable se asocia principalmente a las mejoras en el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos en los tumores de alta prevalencia: próstata, colon-recto y pulmón en varones, y mama, colon-recto y cuello de útero en mujeres.

El análisis por tipo de tumor muestra que la mortalidad por cáncer colorrectal, cuya incidencia estimada es de 30,5 nuevos casos por cada 100.000 varones y 19,4 por cada 100.000 mujeres, la mortalidad presenta una tendencia descendente en ambos sexos del 1,5% anual. En lo que refiere al cáncer de mama, la incidencia estimada es de 71,3 nuevos casos cada 100.000 mujeres y la mortalidad registra un promedio de descenso anual del 1,7% en los últimos diez años, con una tasa de 15,4 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2024.

El mismo comportamiento descendente se observa en el cáncer de próstata, con una incidencia estimada de 44,7 nuevos casos por cada 100.000 varones y una mortalidad de 9,2 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2024. En relación con el cáncer de cuello de útero, la tendencia se mantiene prácticamente estable en la última década, con una incidencia estimada de 16,8 nuevos casos por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 8,2 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Estas tendencias resultan alentadoras si se tiene en cuenta que, según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), Argentina presenta una incidencia y mortalidad por cáncer medianamente altas. El cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad en personas de entre 5 y 59 años. En 2024, los cánceres de pulmón, colon y recto, mama, páncreas, próstata, estómago y cuello de útero concentraron el 60% de las defunciones por esta causa.

Acciones en el 2025

Durante el 2025, el Ministerio de Salud de la Nación implementó una serie de acciones destinadas a fortalecer la articulación con las jurisdicciones para fortalecer la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento oportuno y la formación de recursos humanos. Entre ellas, la implementación del Sistema de Información de Tamizaje (SITAM), el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) y el Sistema de Información de Tumores Hereditarios (SITHER), herramientas que permiten mejorar la calidad de los datos, monitorear resultados y orientar las decisiones sanitarias.

Asimismo, la cartera sanitaria nacional trabaja en la generación de evidencia científica sobre las estrategias de prevención y control del cáncer, promueve la formación de recursos humanos, el desarrollo de equipos de cuidados paliativos y unidades de asesoramiento genético en oncología; y la mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de personas con lesiones de alto grado.

El descenso sostenido de la mortalidad por cáncer en Argentina refleja el impacto de un trabajo articulado entre Nación y jurisdicciones, el fortalecimiento de los sistemas de información y la expansión de estrategias de prevención y detección precoz. El desafío es continuar profundizando estas políticas para mejorar la calidad de vida de la población y mejorar el acceso a la atención oncológica en todo el país.