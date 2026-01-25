La Mesa Sindical repudió la intervención del puerto de Ushuaia

La medida, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y ejecutada de madrugada con fuerzas de seguridad, generó un fuerte pronunciamiento gremial que alerta sobre la pérdida de recursos provinciales, la incertidumbre laboral y posibles derivaciones geopolíticas en un territorio estratégico.

La Mesa Sindical emitió un duro pronunciamiento contra la intervención del Puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dispuesta por el Gobierno nacional por un plazo de doce meses. La medida fue ejecutada durante la madrugada, con la participación de fuerzas de seguridad, a partir de una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), y provocó el rechazo de más de 50 organizaciones gremiales de alcance nacional.



“Una acción intempestiva y solapada”

“La Mesa Sindical rechaza la intervención del gobierno nacional ejecutada sobre el Puerto de Ushuaia”, señalaron las organizaciones sindicales, que calificaron el hecho como “intempestivo y solapado”. En el comunicado remarcaron que se trata de un territorio “sensible dentro de la inestable geopolítica internacional, apetecido por las potencias más desarrolladas y que debemos cuidar de todo intento de injerencia extranjera”.

Según denunciaron, la intervención fue llevada adelante “durante la madrugada, con la participación de fuerzas de seguridad y blandiendo una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)”, que decreta la intervención por doce meses. Para la Mesa Sindical, esta decisión “avasalla la autonomía provincial y los principios de federalismo que sostiene nuestra Constitución Nacional”.

Pérdida de recursos y preocupación laboral

Otro de los ejes centrales del pronunciamiento es el impacto económico de la medida. “El primer efecto es que el cobro del uso del muelle comienza a percibirlo la Nación y que esos recursos los pierde la provincia cuando hay un récord de recaladas y operaciones”, advirtieron.

En paralelo, expresaron su alarma por la situación de los trabajadores del sector. “El segundo efecto es que pone en duda la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores portuarios”, afirmaron, y enviaron “nuestra más profunda solidaridad” a quienes se desempeñan en el Puerto de Ushuaia.



“No sería impensable un camino hacia la privatización”

La Mesa Sindical sostuvo que la forma en que se ejecutó la intervención “produce sospechas de todo tipo en la sociedad fueguina y en el resto del país”, más aún tratándose de “uno de los pocos puertos provinciales que existen en la actualidad”.

En ese marco, alertaron de manera explícita: “No sería del todo impensable que esta acción abra el camino a la privatización del Puerto de Ushuaia. Ya hemos vivido situaciones similares que terminan de esa manera”.

Alerta por injerencia extranjera y Antártida

El comunicado también vincula la intervención con la política exterior del Gobierno nacional. “Teniendo en cuenta la actual política exterior que mantiene el gobierno nacional en tándem permanente con los intereses globales de Estados Unidos y Gran Bretaña, no se puede descartar que pueda ser un primer paso para una mayor injerencia de esas potencias en nuestro territorio”, señalaron.

En ese sentido, advirtieron que la medida podría implicar “un acercamiento a sus apetencias coloniales sobre la Antártida”, y remarcaron la importancia estratégica de Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur en el escenario geopolítico internacional.

Exigen información y respeto a la soberanía

“La Mesa Sindical exige una información transparente sobre los motivos de esta medida”, afirmaron, y consideraron que la intervención “aparece como una presión hacia una gobernación provincial no alineada con las políticas oficiales”.

Además, advirtieron que la decisión “puede tener consecuencias de mayor gravedad en el plano geopolítico global” y cuestionaron las “acciones de medianoche” en un territorio estratégico. “No podemos debilitar nuestra presencia efectiva en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, subrayaron.

“La primera defensa real de la soberanía en nuestro territorio más austral es la sociedad fueguina, que hoy no tiene ninguna información sobre esta intervención a su autonomía”, concluyeron.

Un espacio gremial amplio y multisectorial

La Mesa Sindical es un espacio integrado por más de 50 organizaciones sindicales, entre los que se encuentran APJ GAS, APSEE, APJBO, ASIJEMIN, FEPEVINA, el sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores, varios gremios estatales y la Federación Judicial, entre otras entidades gremiales de alcance nacional y regional.

Adhesiones sindicales

Además de los gremios mencionados, también integran la Mesa Sindical: ATE, CTERA, APLA, CEPETEL, AJB (Judiciales Bonaerenses), UPJ Banco Provincia de Buenos Aires, ASIJEMIN, SOEPU, APDFA, Federación Gráfica Bonaerense, SPIQyA San Lorenzo, SOERM, AGTSyP, ASSRA, APSAI, SUTEPA, UTI, APJ Televisión Pública, SIPREBA, FESPROSA, CICOP, FESINTRAS, AMM (Asociación de Médicos Municipales), AMAP (Asociación de Médicos de la Actividad Privada), Federación de Profesionales del GCABA, FETERA, Luz y Fuerza La Pampa, Luz y Fuerza Mar del Plata, Luz y Fuerza Zárate, OTECH, APCNEAN, ATE CNEA, STIGAS La Plata, STIGAS Neuquén–Río Negro, STIGAS CABA y GBA, ATEPSA, SICONARA, FAGDUT, SUTEF (Docentes de Tierra del Fuego), Sindicato de Educadores del Chaco (SECH), Sindicato de Prensa de Rosario, ADEF, ABP Buzos, FESTRAM y FESINTRA.

