La mesa política reactiva las reuniones para definir la estrategia legislativa por la Reforma Laboral

Tras el receso vacacional, la mesa política que rodea al presidente Javier Milei se reunirá por primera vez en el año este viernes a las 10 en Casa Rosada con la definición de la estrategia legislativa para encarar los objetivos veraniegos.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó la convocatoria a la reunión que inicialmente se realizará el lunes 19 de enero para ordenar la línea que desplegará la mesa encargada de sumar voluntades para alcanzar la sanción de la Reforma Laboral, una de las obsesiones del presidente Javier Milei.

Para eso, este viernes volverán a verse las caras en el despacho del ministro coordinador, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Lo cierto es que la articulación política deberá resolver el temario que enviarán, del que podría quedar afuera la Reforma del Código Penal bajo la idea de concentrar esfuerzos en la aprobación del proyecto de “Modernización” Laboral y la fecha de inicio de sesiones extraordinarias prevista para el lunes 2 de febrero.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, confesó a este medio una importante fuente de la administración libertaria.

Lo cierto es que, tras el parate de los primeros días de enero en el que los funcionarios y legisladores estuvieron habilitados a tomarse algunos días para vacacionar, el Poder Ejecutivo deberá reactivar la agenda si aspira a anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Los únicos que se mostraron en actividad, incluso, durante los primeros días de enero fueron el mandatario, el asesor presidencial y el ministro del Interior, quien protagonizó recorridas por el interior del país.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La mesa política que rodea al presidente Javier Milei. Autor: Presidencia de la Nación.