La más Copada

Angela Nieva ganó por tercera vez consecutiva el Rally de los Lagos del Fin del Mundo. El ushuaiense Gonzalo Pasdevicelli se quedó con la general.

RIO GRANDE.- La XXVI Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo -organizada por el Pata Sport- ya es historia. Y en la historia grande quedó el ushuaiense Gonzalo Pasdevicelli quien ganó la general de la competencia mayor y, sobre todo quedó Angela Nieva, quien al ganar de forma consecutiva las últimas tres ediciones obtuvo su segunda Copa Challenger, la cual orgullosa desde hoy, la guarda en su vitrina.

Con la presencia de algo menos de 70 corredores en la distancia mayor (72 kilómetros), la misma desde el vamos se tornó tan dura como se esperaba, y que fue una de las razones por las cuales no tuvo la cantidad de inscriptos deseados, aunque no fue la única.

Y los primeros 40 kilómetros fueron un verdadero filtro para la gran mayoría, que llegaron exigidísimos al puesto de Prefectura Naval Argentina sobre el lago Fagnano, y desde el vamos la gran trepada de Petrel fue dejando el tendal de corredores, siendo tres los punteros que se escaparon al resto; a la cima llegaron en primer término Tomás Cárdenas, Gonzalo Pasdevicelli y Lucas Torres, estos dos últimos, a priori, grandes candidatos al título.

Más atrás los perseguidores encabezados por Ismael Echeverría, Gabriel Salguero, Mauricio Núñez, Walter Ortiz, Martín Molina, Juan Pablo Villarroel y el chileno Héctor Avendaño Hille entre los top ten.

Luego, evitaron la bajada a los bosques en cercanías al lago Petrel, fueron por la vera de la Ruta 3 hasta el ingreso al Bombilla y rumbo a laguna Margarita, comenzaron a transitar el nuevo tramo de esta edición, el cual para todos fue muy divertido por las picadas agregadas, pero a su vez durísimo, tanto que tardaron más de una hora quince hasta legar a estancia La Carmen, uno de los sectores más bellos para transitar y en donde aparecieron cortados Pasdevicelli y Cárdenas, luego supimos de la gran rodada que sufrió Lucas Torres tras comerse un corte y salir despedido contra los árboles.

Tras pasar por la elegante estancia de Milín Fernández, depositó a los ciclistas en el Ramón, La Vaca, el Cuerno, clásicos del Rally y al salir de tomaron el último paso por la costa del Fagnano antes de la llegada a Prefectura, que los tiempos siempre oscilaban en la hora de carrera, esta vez fue casi dos horas, para arribar al stop and go que fue de una hora con 51 minutos para el capitalino Gonzalo Pasdevicelli quien aventajó en 29 segundos a Tommy Cárdenas.

Luego comenzaron a llegar otros protagonistas fuertes como Gaby Salguero o Mauricio Núñez, defensor del título, quien luego confesara que perdió mucho tiempo en el primer sector, por cosas de carrera y por no conocer el nuevo trazado el cual lo hizo casi en soledad. Lucas Torres llegó a duras penas, fue atendido en la ambulancia, y pese a las curaciones el chico decidió no largar la segunda etapa; una baja sensible.

Y a partir de allí fueron llegando todos al primer stop de media hora, y en el cual Angela Nieva ya había sentenciado prácticamente el Rally al tener una ventaja superior a los siete minutos. La nueva Reina de los Lagos sumó su séptimo título y quedó a tres de los alcanzados por Claudia Reyes en el inicio del historial.

Pero el inicio de Nieva fue con susto, no bien largaron volvió a caer en la castorera y vio cómo todos la pasaron en ese sector, y debió, en plena escalada, remontar posiciones -también le pasó a Avendaño Hille-, y al terminar la escalada de más de 3 kilómetros casi conectó a la puntera hasta ese momento, Lucila Licusatti.

Pero ya en el plano rumbo a Bronzovich, la dejó atrás y al ingresar a la zona de las lagunas la diferencia era de algo más de 300 metros y al llegar a La Carmen, fueron 6:06, una enormidad lo que la hizo ir tranquila en los últimos 30 kilómetros hasta llegar a La Porfiada donde levantó las manos en señal de victoria.

Y los últimos 30 kilómetros fueron todos de Pasdevicelli, el corredor que siempre estuvo a la par peleando con Zamora, Ferreira y Alonso, y desde su inicio cerca de las 11:30, marcó un ritmo sostenido y fuerte, lo que fue desgastando el andar de Tommy Cárdenas quien volvió a una competencia grande después de 4 años, y esto último le pasó factura en los seis kilómetros finales, cuando ya no le quedó la energía suficiente para sostener el segundo lugar, el cual se lo robó Mauricio Núñez quien fue el más rápido en el complemento, le alcanzó para un segundo tiempo y para bajarle dos minutos al ganador.

A lo largo de la semana continuaremos hablando de la carrera, porque además de estos protagonistas, también hay que mencionar a todos los ganadores de las divisionales que estuvieron en juego, como también los grandes protagonistas que fueron desertando de la carrera por diferentes motivos; y los abandonos fueron muchos.

Pero hoy es tiempos de los grandes ganadores, y Gonzalo Padevicelli se llevó una nueva victoria para Ushuaia después de muchos años de quedar subcampeón, y esta vez se le dio; mientras que lo de Angela Nieva ya nos deja sin calificativos.

Clasificación General – 72 kilómetros

Pos/N°/Ciclistas Categorías Localidad Tiempos

1° 39 Gonzalo Pasdevicelli Master A Ushuaia 3:33:21

2° 01 Mauricio Núñez Master B1 Río Grande 3:37:54

3° 32 Tomás Cárdenas Elite Río Grande 3:39:02

4° 31 Ismael Echeverría Elite Río Grande 3:40:56

5° 50 Héctor Avendaño Hille Master B2 Punta Arenas 3:47:52

6° 26 Nicolás Cichero Elite Ushuaia 3:50:56

7° 12 Joaquín Curtze Vega Master B1 Punta Arenas 3:57:54

8° 54 Darío Ferreira Master C1 Río Grande 4:01:35

9° 40 Walter Ortiz Master A Río Grande 4:02:39

10° 03 Leandro Rohr Master B1 Río Grande 4:04:20

11° 49 Martín Molina Master B2 Villa Cañás 4:04:40

12° 23 J.P. Villarroel Elite Río Grande 4:10:55

13° 12 Guillermo Bahamonde Master B1 Punta Arenas 4:11:27

14° 41 Rodrigo Retuerto Master A Río Grande 4:12:08

15° 06 Nicolás Chifflet Master B1 Río Grande 4:12:36

16° 44 Iván Serafín Master B1 Río Grande 4:22:38

17° 04 Fabián López Master A Río Grande 4:22:43

18° 55 Ariel Contreras Master C1 Río Grande 4:24:15

19° 37 Leandro Toledo Master A Ushuaia 4:25:55

20° 17 Angela Nieva MB Damas Río Grande 4:26:31

21° 48 Darío Martínez Master B Río Grande 4:26:43

22° 58 Rubén Melgarejo Master C2 Río Grande 4:28:20

23° 08 Sebastián Aguila Master B1 Río Grande 4:33:25

24° 07 Jaime Barría Master B1 Río Grande 4:33:27

25° 09 Miguel Cejas Master B1 Tolhuin 4:37:10

26° 43 Francisco Bravo Master A Río Grande 4:44:57

27° 24 Fabricio Prada Elite Río Grande 4:48.07

28° 42 Damián Aguilera Master A Río Grande 4:56:03

29° 46 Gabriel Manrique Master B2 Ushuaia 4:57:59

30° 22 Andrés Rodríguez Sub 23 Ushuaia 4:58:19

31° 45 Eliana Fritz MA Damas Ushuaia 5:00:17

32° 60 Arturo Ponce Master C2 Ushuaia 5:01:28

33° 35 Lucila Licusatti Elite Damas Río Grande 5:02:59

34° 14 Lucas Robles Master B1 Río Grande 5:03:28

35° 25 Jonathan Iriarte Elite Ushuaia 5:11:39

36° 19 Bárbara D’Anunzzio MB Damas Río Grande 5:20:34

37° 38 Gerardo Adorno Master A Río Grande 5:21:58

38° 11 Fernando More Master B1 Río Grande 5:24:51

39° 18 Ema Antiñanco MB Damas Río Grande 5:26:57

40° 61 Gustavo Sommativa Master C2 Río Grande 5:33:18

41° 62 Hugo Contreras Master C2 Río Grande 5:35:40

42° 15 Alfredo Barrios Master B1 Río Grande 5:36:20

43° 05 Armando Graciano Master B1 Río Grande 5:36:50

44° 53 Manuel Lincopán Master C1 Río Grande 5:49:11

45° 36 Daiana Do Santos Elite Damas Río Grande 5:50:41

46° 34 Jonathan Machado Elite Ushuaia 5:56:11

47° 16 Leonardo Gómez Master B1 Río Grande 6:13:10