La mamá de Sofía Herrera difundió un video generado con IA

Ayer se cumplieron 16 años y 10 meses de la desaparición en el Camping John Goodall de Sofía Herrera. La madre compartió en redes sociales un video de Inteligencia Artificial con imágenes de Sofi.

RÍO GRANDE. – María Elena Delgado, la madre de Sofía Herrera, desaparecida en septiembre de 2008, el martes compartió a través de redes sociales un video preparado con Inteligencia Artificial (IA) de imágenes de su hija.

En la cuenta de Facebook María escribió: «hoy se cumplen 16 años y 10 meses desde que mi hija Sofi desapareció. No hay día que no la extrañemos.

Su carita sigue siendo nuestra luz y nuestra esperanza. No debemos dejar de buscarla Ni compartir su imagen para traerla de vuelta a casa. Sofi, donde estés, te amamos y te esperamos».

Sofía Herrera desapareció el 28 de septiembre de 2008 en el camping John Goodall, ubicada a unos 50 km al sur de Río Grande. Desde ese momento, su familia y la justicia han estado buscando su paradero, pero no se ha encontrado nada.