La madre de Lautaro estuvo muy conforme con el veredicto

El viernes el Tribunal de Juicio en Río Grande, condenó a dos jóvenes a la pena de 12 años de prisión cada uno, por intentar matar en junio del año pasado a Lautaro Ortigoza. La madre de la víctima estuvo de acuerdo con el fallo judicial.

RÍO GRANDE. – «Estoy reconforme. En su momento mi hijo dijo que quedó bien, pero no quedó bien… El que lo conoce, sabe que el acá (en el juicio) entro roto, no es el mismo. Pero estoy muy conforme», dijo a la prensa riograndense la madre de Lautaro Ortigoza, el joven que fue brutalmente atacado y casi perdió su vida el pasado 11 de junio del año pasado en un sector de un abandonado edificio del ex frigorífico CAP. Los condenados, Dylan Catriel Blanco y Mia Villanueva, deberán cumplir una pena de 12 años de prisión.

Tras el veredicto del Tribunal de Juicio, brindado el viernes al mediodía, la madre de la víctima de este caso expresó ante los periodistas que «Nosotros somos nosotros y nadie más». Luego expresó que hasta el momento no han tenido asistencia y que a partir de la obligación resuelta por el juzgado será necesaria para «mi hijo, para que camine tranquilo por las calles»; agregó que en el juicio todo fue «bastante complicado, bastante duro».

«Él (la víctima) está bien… vino ayer (jueves) y ahora no lo traje. Se hizo justicia., los dos tienen que pagar -continuó la mamá de Lautaro- Él no tiene su vida normal y tiene miedo».

Finalmente indicó que sobre el motivo de la agresión «no tengo palabras para decir. Internamente sabemos porque paso…», finalizó.