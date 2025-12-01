Declaró la madre de la presunta víctima en el juicio contra el policía acusado de violencia de género

En la audiencia realizada este lunes en Río Grande, prestaron testimonio la madre de la joven denunciante, un allegado de la familia y dos psicólogos. Eric Gonzalo Paredes, efectivo policial en situación de pasiva, está acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

La madre de la presunta víctima declaró en el juicio contra el policía acusado de violencia de género

En la audiencia realizada este lunes en Río Grande, prestaron testimonio la madre de la joven denunciante, un allegado de la familia y dos psicólogos. Eric Gonzalo Paredes, efectivo policial en situación de pasiva, está acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad.

RÍO GRANDE. – Hoy se desarrolló una nueva jornada del juicio oral y público contra Eric Gonzalo Paredes (41), un policía actualmente en situación de pasiva, acusado de amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a su expareja en distintos hechos ocurridos durante el año 2024.

La audiencia comenzó con la declaración de la madre de la presunta víctima, quien relató que durante la relación de su hija con Paredes mantenía dificultades para verla.

Tras su intervención, comparecieron un allegado a la familia y dos psicólogos intervinientes en la causa, quienes aportaron elementos vinculados al contexto familiar y emocional de la joven.

Luego de escuchar a los testigos previstos para esta instancia, el Tribunal de Juicio dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 9:00, cuando se reanudará el debate con la última ronda de testigos..