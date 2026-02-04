La Liga Federal, en San Juan

Hoy comenzará en San Juan la Liga Federal Masculina de Voleibol (3° nivel), con la presencia de Escuela Municipal de Puerto San Julián (Santa Cruz), cuyo plantel integra –por segundo año consecutivo- Ignacio Pérez (Academia Tierra del Fuego Vóley).

RIO GRANDE.- Su calendario: hoy (17:45) vs. Defensores de Moreno; mañana (19:30) vs. Pescadores (Gualeguaychú); viernes 6 (20:30) vs. Ciudad de Nieva (Jujuy); sábado 6 ó domingo 7 vs. Hispano (SJ).

Entretanto, del 13 al 15 se jugará un torneo de voleibol playa para duplas mixtas ($ 10.000 por jugador), en el Arenero de Bilbao 1370. Organizan el certamen Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande y de la Federación del Voleibol Fueguino. Las inscripciones se recibirán hasta el martes 10.