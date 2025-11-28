La Legislatura sigue inactiva: Fracasó una nueva reunión de comisión por falta de quórum

Por falta de quórum, fracasó una nueva reunión de Comisión de la Legislatura. Por respeto a los comerciantes que asistieron, se llevó adelante el encuentro, de manera informal.

USHUAIA.- Una vez más, por falta de quórum, fracasó una reunión de Comisión de la Legislatura, la cual estaba debidamente programada y contaba con invitados especialmente invitados para participar del análisis de la crisis que atraviesa el sector comercial.

Desde el mes de junio la Legislatura está inactiva y parece no querer reactivarse. La semana pasada, llegaron al colmo de suspender una sesión ordinaria, tras cinco meses sin tratar nada en el recinto de sesiones.

En el caso de lo sucedido este jueves, el titular de la Comisión de Economía, responsable de hacer la convocatoria de la reunión, resolvió llevar adelante el encuentro, de manera informal, sobre todo por respeto a los representantes de las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande; y de la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA).

Desde la Legislatura informaron que el legislador Sciurano (FORJA), ante la falta de quórum, decidió continuar con la reunión de manera informativa.

Los invitados expusieron sus opiniones en torno a los dos proyectos de ley que se encuentran en debate en el Parlamento, ambas iniciativas proponen regímenes especiales de presentación espontánea y regularización de deudas.

Las y los legisladores expresaron su apoyo a los comerciantes fueguinos en el escenario que les toca atravesar en la actualidad.

Adelantaron que será una decisión de los integrantes de la Cámara esgrimir los alcances del proyecto de Ley que será sancionado en la próxima sesión Parlamentaria.

Cabe señalar que los legisladores presentes, fueron: Federico Sciurano (FORJA); Tomás García (PJ); Raúl Von Der Thusen; Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG). En tanto, las legisladoras: Natalia Gracianía (LLA) y María Laura Colazo (PV), lo hicieron de manera remota.