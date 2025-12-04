La legisladora Vuoto participó de un encuentro en Berlín

La legisladora Victoria Vuoto participó de la primera Escuela de Liderazgo Político Local para Mujeres (EU-LAC 2025), un programa birregional que reúne en Berlín a mujeres de América Latina, el Caribe y Europa comprometidas con transformar sus comunidades.

USHUAIA.- Victoria Vuoto fue invitada y becada como única autoridad electa de Argentina.

Organizada por la Fundación EU-LAC y la Red Internacional de Mujeres EU-LAC (EU-LAC WIN), la iniciativa busca fortalecer las capacidades de liderazgo político de mujeres de distintos territorios, promover la cooperación entre regiones y consolidar redes sostenibles de acompañamiento y trabajo conjunto.

Durante el encuentro, las participantes desarrollaron herramientas vinculadas al liderazgo local, la construcción de políticas públicas con perspectiva de género, el diálogo intergeneracional e intercultural y la articulación de redes para impulsar transformaciones reales en sus comunidades.

“Las mujeres estamos protagonizando un nuevo tiempo político en América Latina y Europa. Espacios como este nos permiten formarnos, compartir experiencias y construir estrategias comunes para fortalecer el liderazgo local”, señaló Vuoto tras la jornada.